Los hosteleros asturianos alertan de la falta de personal: "Habrá terrazas y barras que no abrirán en verano"

Faltan 20 días para que comience el verano y los hosteleros asturianos aseguran que no tienen personal suficiente para cubrir la demanda que esperan tener en los próximos meses. "De verdad que es un problemón tremendo", asegura José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea).

"Este verano va a haber establecimientos que no van a abrir terrazas y que no van a abrir salas y que no van a abrir barras, porque no tengan trabajadores", asegura, recalcando que "es la realidad de Asturias y de España".

Almeida ha precisado que Otea ha puesto en marcha más de cincuenta cursos subvencionados por el Servicio Público de Empleo, pero no consiguen atraer alumnos suficientes. Ante esta situación, han llegado a un acuerdo con Cáritas para formar a inmigrantes que se encuentran en Asturias en situación irregular. Gracias a la reciente modificación de la Ley de Extranjería, que incluye la figura de "arraigo por formación", eso les permite conseguir el permiso de residencia y, luego, poder trabajar.

"Es dar formación a personas que necesitan trabajar en España y, con eso, solucionar un tema de empleo que el sector necesita", asegura Almeida, agradeciendo la colaboración del servicio de extranjería de la Delegación del Gobierno y el Servicio de Empleo del Principado para facilitar este acuerdo.

De momento, se ha puesto en marcha una experiencia piloto con 14 inmigrantes que ya están recibiendo un curso de ayudante de cocina, aunque la intención es ampliarla a otras especialidades e, incluso, a otros sectores necesitados de mano de obra.

"Es una experiencia piloto que, por lo que estamos viendo, está funcionando" asegura la directora de Cáritas Diocesana en Asturias, Elsa Suárez, que recalca que estas no son personas "elegidas al azar", sino que han sido acompañadas desde el principio, desde las necesidades básicas hasta la recuperación de la dignidad.

"El empleo es una parte muy importante para la dignidad las personas", ha enfatizado, señalando la importancia de "dar la caña y no el pez" a las personas.

La directora del Sepepa, Pilar Varela, también ha valorado el acuerdo, asegurando que "va a salir bien" y permitirá dar respuesta a las necesidades tanto del colectivo de personas como del sector hostelero.

Desde el área trabajo e inmigración de la Delegación del Gobierno, su director David González ha deseado que este proyecto "sea un éxito" y pueda extenderse a otros sectores con falta de trabajadores.