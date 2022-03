Los ganaderos, indignados con las ayudas del Principado: "Son una tomadura de pelo"

"Una tomadura de pelo", así de rotundo responde el secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA), José Ramón García Alba, más conocido como "Pachón", cuando le preguntamos por el paquete de medidas aprobado este miércoles por el gobierno asturiano y anunciado a bombo y platillo por el presidente, Adrián Barbón.

Ayudas que, según el ejecutivo, "van a movilizar" más de 120 millones de euros en apoyo del campo asturiano. En realidad, la práctica totalidad son sólo anticipos de ayudas europeas y el gobierno ni tan siquiera pondrá directamente el dinero, ofrecerá garantías para que los bancos puedan adelantar el 90 por ciento de los pagos de la PAC a agricultores y ganaderos y las ayudas a las empresas del sector agroalimentario.

"Ese dinero ya era nuestro", recuerda Pachón, "si se adelanta ahora no volveremos recibir más hasta 2024, si ahora la gente ya está asfixiada, no quiero ni pensar como estará dentro de un año"

En parecidos términos se expresa Mercedes Cruzado, secretaria general en Asturias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Esas medidas "no van a suponer nada", asegura, "es un lavado de imagen de la administración para quedar bien ante la opinión pública, pero a nosotros no nos va a suponer prácticamente nada".

Además del adelanto de las ayudas europeas, el Principado ha anunciado que presentará en los próximos días un proyecto de ley para suspender temporalmente las tasas autonómicas que afectan a ganaderos, pescadores y transportistas.

"Eso es apenas una limosna", denuncia Ramón Artime, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Asturias. "Las tasas no suponen para la ganadería apenas nada", por lo que pide al Principado que no intente "vender que nos ayudan, cuando no nos ayudan. Que nos digan la verdad".

Las tres organizaciones coinciden en la necesidad de medidas reales que permitan bajar los precios del gasóleo o garantizar el suministro de piensos y, sobre todo, evitar que se vean obligados a vender a perdidas, sin cubrir los costes de producción.