Los funerarios asturianos piden ser prioritarios para vacunarse

La Asociación de Empresarios de Servicios Funerarios de Asturias, AESFA, ha puesto hoy de manifiesto "el descontento y la preocupación existente entre las empresas del sector al no ser considerado como colectivo prioritario en el Plan de Vacunación contra la covid-19". En un comunicado, aseguran que el Principado se está lavando las manos: "No comprendemos los motivos por los que el Principado de Asturias no lleva a cabo las gestiones oportunas para que los trabajadores de este sector se vacunen y solo se limiten a responder a nuestras peticiones alegando que se atienen a la Estrategia Nacional de Vacunación". Sin embargo, alertan de que "Cataluña y Madrid ya están vacunando al personal funerario, y otras como Aragón, Navarra o La Rioja ya están recopilando información sobre el personal para organizar" la inmunización.

Aseguran que "la manipulación directa de personas fallecidas por covid-19 tanto en domicilios, residencias u hospitales o el contacto directo con familiares también contagiados en los domicilios de las personas fallecidas son claros ejemplos de nuestro nivel de exposición al virus". Y, ¿qué pasaría si por un motivo de salud del personal funerario se paraliza la actividad del sector en Asturias? Es la pregunta que le lanzan al Gobierno regional.

AESFA defiende que "aunque no se nos reconozca, al igual que otros colectivos hemos sido parte fundamental en la gestión de esta pandemia desde su comienzo y en ningún momento hemos escatimado en medios, tanto humanos como materiales, para proteger la salud de nuestro personal como de las familias que confiaron en nuestras empresas en unos momentos tan duros".