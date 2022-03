Las enfermeras advierten: si Asturias no mejora las condiciones se queda sin profesionales

Pocas, cansadas y mal pagadas. Es la queja de las enfermeras asturianas, que acusan al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de incumplir las promesas que les hizo durante la pandemia. Su situación empeora cada día, la plantilla resulta insuficiente y, por si fuera poco, se encuentran entre las peor pagadas del país.

"Las retribuciones de las enfermeras asturianas están en el puesto 14 de las 17 comunidades autónomas", recuerda la secretaría general del sindicato SATSE en Asturias, Belén García, que advierte: "estamos en una situación crítica respecto a las bolsas de trabajo de enfermeras y enfermeros".

El problema, explica García, es que "llevamos meses con las bolsas agotadas". Faltan profesionales y existe un alta "demanda de enfermeras y enfermeros por parte de todas las comunidades e incluso países de nuestro entorno", por lo que "o se mejoran las condiciones, o va ser complicado mantener las escasas plantillas que ya tenemos."

Enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas han vuelto a concentrarse este miércoles ante la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), en Oviedo, para exigir soluciones que acaben con el grave deterioro y precariedad que sufre la Sanidad asturiana.

Aunque la pandemia empieza a quedar atrás, tanto los hospitales como los centros de salud del Principado de Asturias siguen soportando una gran sobrecarga y presión asistencial.

Los profesionales denuncian "una clara y lamentable situación de abandono y desinterés" que está provocando, por ejemplo, que "lejos de mejorar, empeoran las listas de espera para ser intervenido, realizarse una prueba o simplemente ser visto en consulta".

La atención no mejora y los trabajadores sanitarios aseguran estar cada vez más "saturados y exhaustos". "No se puede trabajar de día, de noche, festivos, esos turnos, esas ratios de pacientes...", se queja María, "no se puede hacer todos eso, intentar brindar un buen cuidado a los pacientes y estar bien...llega un momento que no".

En parecidos términos se expresa Alberto, que denuncia los incumplimientos del gobierno asturiano. "Las promesas no se cumplen, estamos saturados", se queja, además de pedir al presidente del Principado "que no sólose acuerde de nosotros en Twitter o en los discursos". Que se deje de elogios, de "que bien lo hacemos, que nos quieren tanto... querernos bien es apoyarnos como tienen que apoyarnos".