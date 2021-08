La indignación por la supresión de los toros en Gijón aumenta, la alcaldesa no rectifica

Está claro que la polémica en torno a la controvertida decisión de la alcaldesa de Gijón, Ana González, de no prorrogar el contrato a la empresa que gestiona la plaza de toros de Gijón y de no sacar a concurso público la concesión, no ha hecho más que empezar. En COPE Asturias, el gerente de Circuitos Taurinos, la empresa que gestiona el coso gijonés, Carlos Zúñiga, tachaba a la alcaldesa de dictadora y sectoria por tomar una decisión unilateral con la que busca captar votos y contentar a los más radicales. Zúñiga le pide a la regidora que rectifique y le tiende la mano para buscar una solución negociada, aunque advierte de que no nos vamos a quedar de brados cruzados.





La alcaldesa, por su parte, sigue en sus trece y ya anuncia que la plaza de toros se va a utilizar para actuaciones musicales, al tiempo que asevera que al verano gijonés no lo han salvado tres corridas de toros. Ana González hace además oídos sordos a las explicaciones de los empresarios y ganaderos taurinos, argumentando que el nombre de los toros lidiados en la última Feria de Begoña, son nombres heredados de muchas generaciones, González, dice que los tiempos han cambiado y en la sociedad ya no caben ciertas expresiones.





Como no podía ser de otra manera, la polémica ha llegado a Oviedo. Al alcalde de la capital, Alfredo Canteli, se le ha preguntado por esta cuestión, el alcalde ovetense no quiere entrar en muchas polémicas, aunque matiza que son decisiones de la alcaldesa y ella tiene que asumir ese paso que da, aunque yo creo que se equivoca, yo personalmente no soy antitaurino. Canteli matiza además algo que tiene claro hace mucho tiempo: los toros en Gijón y la ópera en Oviedo, Gijón quiso hacer ópera y ni tapándolos con mantas lograron hacer ópera en la ciudad, no podemos competir en estas cuestiones en una región de un millón de habitantes.