La Guardia Civil también sufre de falta de medios en Asturias

El asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate ha puesto en evidencia la falta de medios con los que los agentes de la Benemérita deben de realizar su trabajo en muchas ocasiones.

En Asturias, la situación no es tan grave como en Barbate, pero aquí también hay quejas por la falta de medios con las que debe de trabajar la Guardia Civil. Medios materiales y, sobre todo, humanos, como denuncia Ignacio García Baragaño, secretario de organización de la Unión de Guardias Civiles (UGC) en Asturias.

"Siempre estamos bajo mínimos", asegura, destacando que "muchos de los puestos de Seguridad Ciudadana solo pueden abrir 8 horas diarias, y no todos los días a la semana, para atender al ciudadano, porque no hay plantilla". El problema, según García Baragaño, no es nuevo y viene determinado por la falta de relevo para las jubilaciones de los últimos años: "Salían promociones de 200 guardias y se podían jubilar en toda España 2.000 o 3.000".

El secretario de organización de la UGC denuncia, también, el mal estado en que se encuentran muchas casas cuartel. "Te voy a poner un ejemplo", nos cuenta, "en el cuartel de Langreo, que es relativamente nuevo, el sistema de refrigeración del cuarto de puertas lleva estropeado y sin funcionar desde que se abrió, hay un agujero en el techo y ahí sigue".

Y no es el único caso, según García Baragaño "el acuartelamiento de Llanera una vergüenza la situación en la que se encuentra. O la situación de Mieres, (actualmente en construcción), que se atrasa, se atrasa y se atrasa, mientras están dando servicio de prestado en el antiguo centro de salud".

A ello hay que sumar los retrasos para renovar equipos o vestuario. "A mí me han tardado en llegar unos pantalones cerca de un año", nos confiesa. Aunque cuando renuevan equipos y material a veces es peor. Como con los coches patrulla: Están llegando vehículos eléctricos a puestos que no tienen ni cargador.

En las cabeceras, como la Comandancia de Gijón, sí cuentan con ellos, pero en muchos puestos "no hay cargadores adaptados para estos vehículos", lamenta Ignacio, destacando que "si lo enchufas a la red normal, son 8 horas de carga", con lo que "tienes un vehículo parado 8 horas porque está cargando".