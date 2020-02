La Fundación Vinjoy no da abasto para atender todas las peticiones de atención socioeducativa

El director de la Fundación Padre Vinjoy, Adolfo Rivas, reconoce que no dan abasto para atender todas las peticiones de las personas que necesitan atención socioeducativa; "tenemos una presión muy grande porque hay mucha gente llamando y no podemos atender a todos". Rivas señala que "lo social no es un adorno, es una necesidad", con lo que "nos importa el enfoque que se da a esa realidad". La Fundación recibía la primera visita de Adrián Barbón desde que tomó posesión como presidente del Principado, con el compromiso de futuros encuentros para tomar nota de las necesidades de la institución, principalmente la ampliación de espacio para poder atender toda la demanda.

Adolfo Rivas le explicaba al presidente asturiano el trabajo que diariamente llevan a cabo en las instalaciones, en las que se atienden a 1.700 personas con problemas de sordera o de tipo socioeducativo, además de la atención puntual a otras 3.500 personas. El director de la Fundación remarca que "en Asturias tenemos que sacar pecho porque se hacen cosas que no se hacen en otras comunidades". No obstante, puntualiza que "tenemos vocación de ser estructurales y de influir en los cambios para adaptarnos a los tiempos, aunque eso implique que todo sea más lento y se requiera de más paciencia". Pone como ejemplo el caso de algunas personas que cambian de domicilio desde otra provincia y fijan su residencia en Asturias porque sus hijos necesitan una atención que no tienen en el lugar donde viven.