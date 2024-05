Estos son los casos más comunes de acoso en colegios e institutos de Asturias: "Lo que más duele"

Uno de cada tres niños han sufrido acoso escolar u otro tipo de violencia a lo largo de su etapa educativa. Según los datos de una encuesta realizada por la ONG Educo a un millar de adolescentes, el 29,5% reconoció haber sufrido bullying alguna vez, el 59,1% dijo que no; y el 11,4% restante, no lo sabía o prefería no contestar. En Asturias, se produjeron 40 casos durante el curso 21/22, aunque se habían presentado 167 denuncias. Sin embargo, la Asociación contra el Acoso Escolar de Asturias eleva los casos hasta los 300.

"Muchos padres no se atreven a denunciar por miedo a las represalias", ha dicho, en COPE, la presidenta de la asociación, Encarna García, que reclama medidas más efectivas para acabar con una lacra que "no es que se haya disparado en Asturias, pero se ha estancado en esa cifra en torno a los 300 casos".

Aislamiento social

De los 300 casos que llegan, en un curso, a la asociación, la mayoría, "el que más abunda, el peor de todos y el que más daño hace, es el aislamiento social, dejar a la víctima apartada de todo y de todos en el colegio", explica García, que ejemplifica con que "se quede sola en el recreo o en el tiempo entre clase y clase", algo que, según la presidenta de ACAE Asturias, "va socavando la moral de la víctima". Al aislamiento social suman, por supuesto, las agresiones físicas y los insultos o vejaciones.

Aula vacía.EFE/ Eliseo Trigo



Encarna García reclama, por otra parte, "que se actúe y no se mire para otro lado" y denuncia que el protocolo de actuación ante casos de acoso y ciberacoso del Principado no funciona: "El protocolo marca que es el colegio y la Inspección los que deciden si, tras una denuncia, hay o no acoso... y siempre deciden que no lo hay".

Asegura que "dicen que la niña o el niño que ha denunciado es peculiar o que tienen un carácter difícil" y lamenta que "suelen ser niños con problemas o enfermedad rara, que son un señuelo para los acosadores". Por eso, reclama que "se quite el protocolo y que sea 'acción-reacción', que si unos padres presentan una denuncia, el colegio actúe contra los acosadores y ayude a la víctima".