Estaciones de ITV vacías y conductores que dan la vuelta: así transcurre la huelga

Los trabajadores de las ITV de Asturias han vuelto este viernes a la huelga. Hay paros de cinco horas por turno todos los lunes, miércoles y viernes. Paros que cada vez afectan a más conductores. Sobre todo, a la hora de pedir cita. La espera llega a más de dos meses en las estaciones del Principado. Por ello algunos están optando por pasar la revisión en Cantabria o en Galicia, que están notando un repunte de vehículos asturianos estas fechas.

En las estaciones asturianas, la actividad es menor a la de un día habitual. Hay servicios mínimos, por lo que la capacidad de las plantas se reduce. El sistema es el que determina si los servicios mínimos atienden a los conductores que llegan o tienen que darse la vuelta y pedir otra cita. Eso sí, dando prioridad a los que tienen la ITV caducada o cerca de ello.

Por ejemplo, Joaquín tenía cita este viernes en Parque Principado. Como su ITV todavía está en vigor, no entra en los servicios mínimos y le han dado una nueva fecha: "Tenía cita para este viernes. Y el jueves recibí un mensaje en el teléfono diciéndome que no me olvidase de la cita. Pero como no está caducado todavía mi permiso, no tengo servicios mínimos y me han dado cita para varios días después. A mí no me molesta mucho porque vivo cerca, pero a la gente le molestará...".

Y los hay que ya están sufriendo los retrasos. A Pedro le cumple este viernes 12 la ITV. Ha intentado ir en el mismo día para pasarla... Pero no ha habido suerte: "Hace dos meses cuando me llegó el aviso, solicité cita. No pude conseguirla ni en esta ni en otra de Asturias hasta el 19 de enero. Y he venido hoy a ver si podía ponerme a esperar y pasarla. Pero me han dicho que están con servicios mínimos y que imposible. Voy a estar siete días sin pasar la ITV".

Soluciones en Galicia y Cantabria

Ante las complicaciones en las estaciones de ITV asturianas, muchos conductores del Principado están buscando solución en las estaciones de comunidades limítrofes, como las que hay en la Mariña lucense y en Unquera. Ya son puntos habituales en ocasiones para asturianos y más en estos días. Están notando el repunte. Lo confirman desde Unquera: "Ahora mismo se está saturando por este tema. Normalmente es una ITV que puedes coger cita en el mismo día y ahora mismo estamos dando con 15 o 20 días de retraso". Lo mismo pasa en las ITV de la provincia de Lugo: "Estamos notando más afluencia en la Mariña lucense de vehículos que vemos que se están desplazando desde Asturias por la imposibilidad de pasarla en fecha en su comunidad. La de Foz es donde lo tenemos más localizado".

Barbón no contempla cambios

El Principado ha respondido este viernes mediante el presidente, Adrián Barbón, que no contempla cambios: "Apelamos al diálogo. Es importante no perjudicar a los ciudadanos. Hay medidas concretas que el Gobierno ha activado en relación a mejoras de condiciones de los trabajadores e incorporación de más personal. No nos estamos planteando un cambio de modelo".