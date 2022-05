"Engaño" con el plan de vías de Gijón: Vox y Foro no acuden a la firma del protocolo

Los grupos municipales de Foro Asturias y Vox en el Ayuntamiento de Gijón han anunciado, este miércoles, que no acudirán a la firma del protocolo del plan de vías de la ciudad asturiana entre el Ayuntamiento de Gijón, el Principado y el Gobierno de Asturias, con la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

El documento, aprobado por el consejo de administración de Gijón al Norte, no supone compromiso alguno para las tres administraciones y es previo a la redacción de un convenio para desarrollar el proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad, con la construcción de una estación intermodal y la prolongación del metrotrén hasta el hospital de Cabueñes.

Desde Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, asegura que no acude a la firma "como muestra de coherencia. En primer lugar, porque no hemos sido informados del protocolo; no han tenido ni la deferencia de darnos a conocer el texto. Y en segundo lugar, porque estamos radicalmente en contra de la ruptura del convenio suscrito por unanimidad en 2019. La firma de hoy es un engaño más en la carrera del PSOE por destruir lo logrado en el pasado mandato. Un documento hueco donde se rubrica el ataque socialista a un modelo de integración ferroviaria de soterramiento, intermodalidad y centralidad".

Vox, por su parte, no quiere "participar en un acto que supone dar por liquidado el convenio de 2019, que contaba con el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales de Gijón y que fue firmado por todas las administraciones implicadas, incluyendo las regidas por los propios dirigentes socialistas al frente de las mismas en ese momento”.

Palabras del portavoz en Gijón, Eladio de la Concha, que asegura que "el protocolo que ahora se pretende rubricar por la ministra ni tiene la fuerza jurídica vinculante del Convenio, ni contempla los datos económicos suficientes respecto de los costes previstos de las inversiones, ni de las posibles fuentes de financiación, ni tampoco de un posible calendario de actuaciones”.

De la Concha defiende que el documento "carece de contenido real, no es más que otra actuación de propaganda socialista que lo único que traerá para Gijón es un nuevo retraso en lo que debería haber sido un proyecto fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad, proyecto en el que no se ha avanzado nada en las últimas dos décadas”.