EMULSA sigue con su campaña informativa para la recogida selectiva de residuos urbanos en Gijón

EMULSA finalizará el próximo fin de semana la campaña informativa destinada a los vecinos de la zona centro de Gijón sobre la recogida selectiva de residuos orgánicos que, tras ser suspendida en febrero de 2020 debido a la crisis del coronavirus, se reinició hace dos semanas.

Desde el miércoles 27 de octubre y hasta el domingo 14 de noviembre EMULSA ha instalado una carpa informativa y un contenedor didáctico en la plaza del Parchís, para atender las consultas de la ciudadanía sobre cómo realizar la correcta separación de los residuos orgánicos para su reciclaje en compost y biogás.

La carpa de la orgánica estará instalado los días 12 y 13 de noviembre en horario de 17 a 20 horas, y el 14 de noviembre en horario de 10 a 14 horas.

JUEGO DE SCAPEROON "LA MAQUINONA"

Además, en el vestíbulo del primer piso de la Antigua Escuela de Comercio (C/ Francisco Tomás y Valiente, 1. Gijón) sigue abierto el juego de scaperoom “La Maquinona, un viaje orgánico”, una experiencia lúdica que propone un juego de escape que se desarrolla en un restaurante ecológico de lo más novedoso y está destinado a paladares exquisitos y algo osados, con temática relacionada con el reciclaje de residuos orgánicos generados en cocinas y comedores.

Esta actividad gratuita y para todas las edades precisa reserva previa. Información e inscripciones en organicaemulsa@mendroyada.es o en los puntos informativos y sus horarios serán los días laborables: de miércoles a viernes, de 17 a 20 horas.

Sábados, domingos y festivos: de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

También se realizan actividades de animación en la calle para llamar la atención de los paseantes sobre el reciclaje de la orgánica, para ellos un grupo de actores/informadores convertidos en extraños viajeros recorrerán las calles céntricas de Gijón comunicando mensajes del futuro que sorprenderán y motivarán a participar en las acciones de la campaña de la orgánica.

LA RECOGIDA SEPARADA ORGÁNICA EN GIJÓN

EMULSA completó en diciembre de 2020 la última fase de ampliación de la recogida selectiva orgánica con la colocación de más de 500 contenedores de tapa marrón en el centro del casco urbano, completando los más de 1.300 repartidos toda la zona urbana de Gijón desde que se inició en 2015, como experiencia piloto, la recogida orgánica en el Polígono de Pumarín.

De forma progresiva EMULSA extendió la recogida separada orgánica por todos los barrios del casco urbano a la vez que realizaba campañas informativas

Al contenedor marrón deben tirarse los residuos de alimentos, cocinados o no, además de servilletas o manteles de papel usados y sucios, tapones de corcho, cerillas, serrín, posos de café o bolsitas de infusiones. Por contra, no deben tirarse en él residuos como colillas, restos de barredura, tiritas, excrementos de animales o pañales, que deben ir al contenedor gris/verde de residuos mezclados no reciclables. La colaboración ciudadana es fundamental en este proceso de conseguir reciclar, al menos, la mitad de los residuos municipales como exige la Unión Europea mientras hemos alcanzado en 2021 una tasa de reciclaje del 37,11%.

La separación de restos orgánicos es clave para conseguir la reducción de residuos y el aumento del reciclaje ya que el 40% de los residuos del contenedor de “basura” son restos orgánicos que podrían separarse y destinarse al reciclaje.