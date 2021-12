Emotivo adiós de Juanma Castaño a Verónica Forqué

El fallecimiento de la actriz Verónica Forqué, a los 66 años, este lunes ha afectado, especialmente, a sus compañeros en la última edición del talent culinario Masterchef Celebrity. Entre ellos, el comunicador gijonés y director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño.

Castaño se proclamó ganador del programa y compartió plató con Forqué hasta la semifinal, cuando la ganadora de cuatro premios 'Goya' anunció su abandono. "Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida", ha escrito el comunicador, que vivió momentos de complicidad con la artista en Masterchef, donde se conocieron.

"Yo te quiero oir, pero aún no te he oído", le dijo la Forqué a Castaño, en uno de los momentos más divertidos del programa. "¿Quién pensabas que era yo?", le preguntó el gijonés. "No sé. Uno, guapo, hetero", respondió entre risas la actriz.





Juanma y 'La Forqué' compartieron buenos momentos en 'la galería', aunque también en el conocido como 'foso', la prueba de eliminación. En la prueba en la que el comunicador de COPE replicó su famosa tarta de café (con más éxito que la primera vez), la actriz le cedió el delantal dorado a Juanma: "Es un gesto", explicó. La noche se completó con la interpretación de un tema de Víctor Manuel por parte de Juanma Castaño: "Bueno, da un poco de pena, déjalo estar...", bromeó Verónica, que añadió que Juanma "canta divinamente, pero ahora no le da la gana".

Espectacular el postre de @juanmacastano, un absoluto éxito de propuesta que ha conquistado a los jueces. ¡Felicidades! https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/5YsBBFigFr — MasterChef (@MasterChef_es) November 9, 2021

"Estamos rotos. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual", ha escrito este lunes Juanma Castaño.