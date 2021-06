El PP denuncia presuntas irregularidades en los cursos para desempleados del CIFP de Avilés

La diputada popular, Gloria García, ha denunciado este martes en la Junta General la existencia de presuntas irregularidades en la gestión de varios cursos para desempleados que se imparten en el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés. Según García, hay facturas sin justificar y compra de suministros por varios miles de euros para cursos en los que, en principio, no serían necesarios. También habrían desaparecido varias piezas de repuesto destinadas a las prácticas de reparación de turismos y motocicletas. No consta factura de que se hayan utilizado, pero tampoco aparecen en el inventario.

La diputada popular solicita que se realice una auditoría para aclarar todos estos extremos, a los que se suma que en algunos de los cursos aparezcan como inscritos varios destacados dirigentes socialistas, a los que se les habría eximido de realizar prácticas o no se contabilizarían sus faltas de asistencia. Según Gloria García, se les habría apuntado para completar el cupo necesario para mantener algunos cursos pese a la falta de demanda en lo que, considera, sería un nuevo "chiringuito socialista".

La consejera de educación, Carmen Suárez, no ha entrado a responder el detalle de las críticas de la diputada popular, aunque recuerda que las cuentas de estos cursos, que están financiados con cargo a las políticas de empleo, han sido revisadas y aprobadas por el Consejo Social. No obstante, no se opone a la realización de una auditoría, aunque está convencida de que no hubo irregularidades.