Crece el enfado por el peaje del Huerna y la discriminación con Galicia: "Todo son excusas"

"Esto es un agravio, es lamentable". Así de enfadado se expresa el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte CESINTRA, Alejandro Monjardín, tras conocer que el Ministerio de Transportes no sólo no se ha gastado todo el dinero que tenía para bonificar el paso de los conductores por la autopista del Huerna en el año 2023 si no que, además, no reinvierte el remanente en nuevos descuentos tal y como sí está haciendo en Galicia con la Autovía del Atlántico, AP-9.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin gastar buena parte del dinero que tenía para hacer descuentos a los usuarios de la AP-66 y sólo ha utilizado un tercio de los 63 millones previstos para ese fin. El remanente de las bonificaciones del peaje del Huerna se lo queda el ministerio de Transportes, pero el del peaje gallego se destina al pago de la deuda a la concesionaria de la AP-7 para frenar nuevas subidas.

Los transportistas están indignados. "A unos les toca toda la tarta y a nosotros, nada", se queja Monjardín. "No es de recibo que se nos trate de esta manera, todo son excusas".

A las críticas se suma el presidente de la patronal ASETRA, Ovidio de la Roza, que arremete contra el "seguidismo" que practica el Gobierno de Asturias ante las decisiones que adopta el Ejecutivo central. "Barbón todo lo ve bien y no se enfrenta a Pedro Sánchez".

De la misma opinión son los conductores que transitan con sus turismos por la autopista del Huerna. Cándido reside en Oviedo y utiliza la AP-66 con frecuencia. "Esto es un desastre, lo que diga Sánchez es lo que hace Barbón. Que lo quiten ya". A Elvira le parece "fatal" que "en unos sitios se pague más que en otros". Casi al mismo tiempo, Luis afirma que "estamos ante un capítulo más del aislamiento de Asturias".

Mayores bonificaciones

Los vehículos ligeros cuentan en la actualidad con una bonificación del 60 por ciento a partir del tercer recorrido completo al mes, siempre y cuando, los usuarios dispongan del dispositivo de telepeaje.

Las tarifas para los vehículos pesados son del 40 por ciento desde el primer trayecto y sin ningún tipo de condiciones. Monjardín plantea elevar esa bonificación hasta el 60 por ciento para compensar a los profesionales del transporte por carretera.

Casi 9.000 vehículos cada día

Por la autopista del Huerna (AP-66) circulan a diario una media de 8.800 vehículos. Los turismos pagan 15 euros por recorrer los 86,7 kilómetros que separan Campomanes y León. La tarifa sube a los 16,35 euros para los vehículos pesados de dos y tres ejes mientras que los de cuatro o más ejes tienen que abonar 20,950 euros, tras la actualización de precios a 1 de enero de 2024.

La AP-66 fue construida por la concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa) que la explota desde su inauguración en el año 1983. El peaje tenía fecha de caducidad para 2021 pero el Gobierno de José María Aznar decidió en el año 2000 ampliarlo hasta 2050 para suprimir parte del peaje en la autopista AP-9 en Galicia y no aplicar ninguna tarifa en el tramo de la Autovía de la Plata entre León y Benavente.