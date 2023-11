El consumo de alcohol en Asturias, por encima de la media nacional: ¿qué porcentaje bebe a diario?

El consumo de alcohol está normalizado en nuestra sociedad. Salir el fin de semana a tomar unas cañas, quedar con los amigos para brindar con vino o beber unas botellas de sidra forma parte de la rutina en Asturias. Los habitantes del Principado, sin embargo, beben más que en el conjunto del país. Tanto si nos fijamos en el último año, como en el último mes, el porcentaje está por encima de la media nacional. Y beben más los hombres que las mujeres en todos los tramos de edad, excepto entre los 16 y los 24 años donde ellas se llevan la palma. El 64,8 por ciento de las jóvenes ha consumido alcohol en el último mes frente al 56,6 por ciento de los chicos, según la encuesta EDADES 2022 realizada por el Ministerio de Sanidad.

El estudio también revela que el género masculino triplica al femenino en el consumo diario de alcohol. El 16,9 por ciento de los encuestados bebe todos los días frente al 4,4 por ciento de mujeres.

“Dejar el alcohol me ha hecho feliz” Julia, una mujer de 56 años, cuenta en COPE su calvario con el alcohol Yolanda MonteroOviedo 10 nov 2023 - 16:04

El caso de Julia

Julia es el nombre ficticio, no quiere revelar su verdadera identidad, de una ovetense de mediana edad que empezó siendo bebedora social y acabó siendo alcohólica. “Bebía los fines de semana cuando salía con mi pareja o mis amigos, lo normal”, según ha relatado en COPE. Le gustaba consumir alcohol porque estaba más alegre y le quitaba la ansiedad. Cuando se quiso dar cuenta, “gestionaba todas las cosas con alcohol”. Durante dos años estuvo bebiendo “de forma preocupante” hasta el punto de perder a su familia. Su mejor amiga llegó a decirle: “Te quiero mucho pero no puedo hacer nada por ti si no lo haces tú”. Ya vaya que lo hizo. Julia se fue a la Asociación Alcohólicos Anónimos pese a que creían que “aquello no tenía nada que ver con ella”. No tardó en darse cuenta de que su situación era similar a la que contaban sus compañeros. Fue en ese momento cuando reconoció que era alcohólica. Fue duro, le costó muchas lágrimas pero, con no poco esfuerzo, ha conseguido apartarse de la bebida y salir del pozo en el que había caído.

Drogas más consumidas en Asturias

El alcohol es, con mucha diferencia, la droga más consumida en Asturias entre los 15 y los 64 años El 79,8 por ciento de la población reconoce haberlo ingerido en el último año. En el caso del tabaco, segunda droga con mayor prevalencia, el porcentaje es del 37 por ciento. Los hipnosedantes ocupan el tercer puesto (12,4%), seguidos del cannabis (7,8%) y la cocaína (1,3%).