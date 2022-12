El carnicero de Mieres que ha repartido 160 millones del gordo: "No me lo creo"

Nunca el 'Gordo' de la Lotería de Navidad había sido tan 'atlético' como este año. Una cuarta parte del primer premio lo ha vendido el Club de Atletismo de Mieres en participaciones de cinco euros. Uno de sus integrantes es Raúl Velasco que trabaja como carnicero en el supermercado de Alimerka situado en la calle Valeriano Miranda, en la zona de la Mayacina y que ha repartido la suerte entre todos sus compañeros de trabajo. "Estoy que no me lo creeo. No sé qué voy a hacer", ha explicado Raúl en los micrófonos de COPE.

El número 5.490 con el que el Club de Atletismo de Mieres ha hecho feliz a buena parte del concejo salía a las 11.21 horas. La Administración de Loterías de Moreda de Aller ha vendido 40 series que dejan 160 millones de euros repartidos, en su mayor parte, en participaciones que tiene 80.000 euros de premios cada una.

El vicepresidente del club, Javier García, ha contado en COPE que el premio está "repartidísimo" y que siente "tan feliz como nervioso", tras conocer la lluvia millonaria que el 'Gordo' ha dejado en Mieres.

"Como equipo no nos hemos quedado con ninguna participación pero todos los miembros tenemos alguna participación", ha dicho el máximo responsable del club, que ha vendido papeletas por importe de cuatro euros más un euro de donativo, lo que le ha proporcionado a la entidad deportiva un beneficio de 1.720 euros.

Fundado en 1988, el equipo mierense cuenta con 142 atletas en distintas categorías desde la base a veteranos, y entre los triunfos con los que cuenta en su palmarés destaca la medalla de bronce lograda en el Campeonato de España de media-maratón de clubes en 2019.



Hace años, el Atletismo Mieres ya repartió un premio, en aquella ocasión por un importe de 20 euros por participación.

El estanco situado en la calle Jovellanos de Oviedo ha vendido otro décimo del primer premio que deja otros 400.000 euros.