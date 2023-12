Canteli responde a las quejas en la rotonda de la Cruz Roja: "En las ciudades hay atascos"

Las obras de la rotonda de la Cruz Roja enfilan su recta final. Antes de que concluya el año, el grueso estará concluido y la circulación ya quedará restablecida con normalidad. Durante las obras están habiendo problemas puntuales de tráfico, y la duda es cómo quedará después la situación, una vez que acabe la actuación. El alcalde, Alfredo Canteli, cree que "en días normales, el tráfico va a ser fluido como antes".

Pero también cree Canteli que habrá momentos de atascos: "En las ciudades hay atascos. Y ahí no hablamos de autopista, hablamos de ciudad. Inevitablemente habrá algún atasco. Eso es bueno, es porque la gente viene a Oviedo. Si no entraran coches, no habría atasco. Estos días hay atascos porque Oviedo está lleno de gente". La obra ya está en la recta final, y el alcalde está satisfecho: "La rotonda es una preciosidad. De alto nivel nacional".

La fábrica de La Vega

Después de varios meses con el convenio en el cajón, la firma ya asoma en el horizonte. El proceso se ha acelerado en las últimas semanas, el Gobierno central se ha puesto a ello y ahora tiene prisa. El nuevo plazo de la firma pasa a ser febrero de 2024. Esas son las cuentas de Canteli: "Ahora tienen prisa por firmar, eso es bueno. Tenemos que hacer el pleno extraordinario, estamos con ello y espero que se haga antes de que acabe el año. Luego un mes de información pública. Y a ver si para febrero logramos firmarlo. Es una realidad que no tiene marcha atrás. Me llamaron personalmente la ministra y la secretaria de Estado. Quieren firmar ya".

Centro social Ventanielles

El alcalde ha visitado este jueves el centro social de Ventanielles, en el marco de una jornada intergeneracional que ha unido a niños y mayores. Un centro que aguarda una nueva construcción, que Canteli ha confirmado que no se acometerá con fondos Edusi: "No hicimos la obra con lo cual esos fondos no se van a aprovechar. El tiempo nos llevó por delante por motivos que no quiero explicar, pero no por responsabilidad política". La intención sigue siendo la de acometer la reforma y ya habría una nueva línea de ayudas europeas para ello: "Estamos tramitando unos nuevos fondos que prácticamente están conseguidos ya. Espero que durante el año 2024 arranque esta obra con nuevos fondos. Parte están conseguidos y la otra parte están a punto de caer".