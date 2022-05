Bruce Springsteen deja fuera a Asturias de su gira en 2023

No podrá ser. Bruce Springsteen & The E Street Band han dejado fuera a Asturias de su nueva gira europea. El tour empezará en el Estadi Olímpic de Barcelona el viernes 28 de abril de 2023. El público asturiano confiaba en volver a ver al cantante estadounidense en el estadio de El Molinón donde ya actuó en 1993, 2003 y 2013, siendo aquel año su única parada en España. Cada diez años pasó por Gijón pero el cuarto concierto de 'The Boss' se ha truncadopese a que el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, había planteado a la alcaldesa, la socialista Ana González, que pujara por esa actuación y que la ciudad recuperara la organización de grandes conciertos.

Barcelona será la única ciudad española en la que actuarán Bruce Springsteen & The E Street Band, "estando totalmente descartada la adición de más ciudades" en el país en esta gira de 2023, ha informado la promotora Doctor Music en un comunicado de este martes.

Las entradas para el concierto de Barcelona se pondrán a la venta el miércoles 8 de junio a las 10.00 horas y su precio oscilará entre los 65 y los 125 euros, pudiendo adquirir un total de seis por compra.

La gira de Springsteen y su banda finalizará en Monza (Italia) el 25 de julio de 2023, y habrá conciertos en Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich, (Alemania) y Viena (Austria).

La productora ha explicado que próximamente anunciará nuevas ciudades y fechas en Reino Unido y Bélgica, y también una serie de conciertos en Estados Unidos.

La gira europea será el regreso de Bruce Springsteen & The E Street Band al directo desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses.