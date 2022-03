Barbón, tras ser reelegido líder del PSOE: "Antepongo Asturias a otros intereses"

El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha situado este domingo a su partido como una formación asturianista y ha querido dejar claro que su "lealtad" siempre estará al lado de la FSA y de los intereses de Asturias.

"Si tengo que elegir en algún momento entre lealtades, mi lealtad está al lado de la FSA y de los intereses de Asturias, los voy a defender siempre", ha indicado en Oviedo durante la jornada de clausura del 32 Congreso de la FSA.

En el mismo se ha escogido a la nueva Comisión Ejecutiva del partido, que ha recibido el apoyo del 97% de los delegados, por lo que Barbón ha destacado la "unidad" existente entorno al proyecto actual. Además, ha indicado que la nueva dirección de la FSA aúna juventud y experiencia y tiene una importancia presencia de mujeres y de representantes de todos los territorios.

Un "proyecto reforzado" en palabras de Barbón que después de asumir en el anterior Congreso de 2017 la oficialidad de la lengua asturiana, ahora parece defender sin problemas el asturianismo político como una de las bases de los socialistas.

"Sorprende que diga que somos un partido asturianista. Lo somos. Llevamos el nombre de Asturias desde hace 120 años, la historia de Asturias esta ligada a la de la FSA y la FSA a la de Asturias ¿Qué otro partido puede decir que es asturianista?, se ha preguntado.

Con todo, ha querido dejar claro que para los socialistas ser asturiano "es nuestra forma de ser español, europeo y ciudadano del mundo". "Que no confundan, somos defensores de una identidad integradora, constructiva, pero que reivindica Asturias con orgullo, que no se arrepiente y que no se avergüenza", ha afirmado levantando la voz y consiguiendo los aplausos de los delegados y militantes.

Por otro lado, ha alertado de los "tiempos duros y difíciles" que se avecinan como consecuencia de la guerra en Ucrania y sus repercusiones en la economía europea. Con todo, ha querido dejar claro que las administraciones socialistas "a diferencia de lo que hizo Rajoy", van a dar una "respuesta justa" y "no dejar a nadie atrás".

Entre las medidas ha destacado la "batalla vital" que está realizando Pedro Sánchez en Europa para desvincular el gas del precio de la energía. Frente a esto, ha situado a "los que tienen como única receta bajar impuestos", en referencia a la derecha.

"¿Cómo quieren dar una respuesta a los más vulnerables o proteger el estado del bienestar? Eso no se mantiene del aire", ha indicado Barbón, que también ha recordado que hay partidos que se reclaman como los defensores del medio rural cuando "piden acabar con la PAC y salir de la Unión Europea, que son los apoyos económicos fundamentales del sector".

Del mismo modo, ha acusado la derecha de pretender eliminar los hospitales comarcales cuando estuvieron en el Ejecutivo autonómico y ha recordado que las dos veces que gobernó la derecha en Asturies "fue un desastre". Una situación que ha contrapuesto con la "estabilidad" que a su juicio ofrece la FSA al ser "el partido de Asturias".