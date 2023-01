Barbón sobre el AVE en FITUR: "He tenido una bronca monumental con la ministra"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que, tras conocer el retraso en la llegada del AVE a Asturias, tuvo una "bronca monumental" con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, a la que exigió explicaciones por la nueva demora en la puesta en servicio de la Variante de Pajares.

En la entrevista que COPE Asturias le realizó con motivo del Día de Asturias en FITUR, Barbón reconoció que el ministerio se equivocó al anunciar que la Variante de Pajares se abriría en mayo. "Si luego no han podido asegurar el cumplimiento de la fecha, se equivocaron", asegura, insistiendo en que "se lo he dicho a ellos, he tenido una bronca monumental con la ministra y, de hecho, les exigí que tienen que venir a Asturias a dar explicaciones".

Fruto de esa exigencia la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, viajará el próximo martes a Asturias. Según Barbón, Pardo de Vera dará explicaciones a los agentes económicos y sociales de "las dificultades y la complejidad" de las pruebas de seguridad que se están realizando en la infraestructura antes de su puesta en funcionamiento.



Tras admitir que "la demora no es una buena noticia", el presidente ha intentado restarle importancia, asegurando que será ya "pocos meses" y en marzo podría conocerse ya una fecha más concreta.

Récord Turístico en 2022

En el acto institucional con motivo del Día de Asturias en FITUR, el presidente del Principado se ha felicitado por los datos del sector turístico en el año 2022, que marcan un "récord" en toda la serie histórica, superando incluso los números del año 2019, previo al Covid-19.

A falta de los datos de diciembre, Asturias recibió el año pasado 2,3 millones de turistas que realizaron 5'9 millones de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del Principado. El sector turístico supone ya el 11% del PIB regional y genera 50.000 empleos directos, el 13% del total de la comunidad.

Barbón ha atribuido este récord de turistas a "la calidad, el patrimonio, la cultura y la gastronomía" de la comunidad, poniendo en valor el lema de 'Asturias, paraíso natural', algo que, bajo su punto de vista, ha ayudado a afianzar estos datos en el sector.