Barbón: "Nos hubiera gustado un ministro asturiano, pero..."

Después de una mañana movida en la Junta y antes de la que se prevee que pueda ser otra, Barbón ha juntado filas en la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA. Una reunión en la que los socialistas asturianos han analizado el nuevo gobierno formado por Pedro Sánchez. Que llega sin presencia asturiana en ninguna de las 22 carteras.

Una circunstancia que llama la atención, porque Asturias es una de las tres comunidades donde el PSOE gobierna en España y la única en la que precisamente habiendo un gobierno socialista no tiene representación en el gobierno central. El presidente del Principado Adrián Barbón ha salido hoy al paso y reconoce que le hubiera gustado que hubiera algún ministro asturiano: "Un Gobierno no es la mesa redonda de Arturo y no se hace por representaciones territoriales".

Y ha ahondado en la cuestión, respondiendo a las críticas que llegaron desde el PP, justificando que en los gobiernos de Rajoy, que contaron con la mitad de ministerios que el último de Sánchez, tampoco hubo asturianos: "¿Nos hubiera gustado que hubiera ministros de Asturias? Desde luego. Pero no los hay como no los hubo en los siete años de Mariano Rajoy y no se murió el mundo ni se cayó nada. Ningún gobierno se compone de retales territoriales".

Deberes al nuevo gobierno

Sobre la formación del nuevo gobierno, Barbón ha dicho que conoce a Jordi Hereu, nuevo ministro de Industria, con el que ya ha hablado. Es una de las carteras más importantes, teniendo en cuenta el peso de este sector en el Principado. Y también pone "deberes" al nuevo ejecutivo: ha nombrado el Corredor Atlántico, el Plan de Cercanías, el Vial de Jové, el Soterramiento de Langreo, el enlace de Robledo y el Plan de La Vega.