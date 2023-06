Asturias, la tercera comunidad con menos peso en la oferta de empleo en 2022

La oferta de empleo en el Principado de Asturias representó el pasado año el 1,1 por ciento del total nacional, el tercer porcentaje más bajo entre las comunidades autónomas y ocho centésimas por debajo del dato de 2021, según un informe publicado este jueves por la empresa de recursos humanos Adecco.



La oferta de trabajo generada en España durante 2022 aumentó un 25,31 % respecto al año anterior y los niveles de empleo alcanzaron niveles "que no se veían desde antes de la crisis económica de 2008", a pesar del "convulso escenario socioeconómico global".



Estas son algunas de las conclusiones de la XXVI edición del "Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España", en el que se detalla que el 56,21 % de las ofertas de empleo se concentraron en tres comunidades: Madrid (23,55 % del total), Cataluña (22,24 %) y Andalucía (10,42 %).



Tras ellas, se sitúa el País Vasco (7,69 %) y Comunidad Valenciana (7,46 %), mientras que las regiones que menos empleo generaron fueron Asturias (1,1 %), Islas Baleares (1,04 %) y La Rioja (0,96 %).



Teniendo en cuenta el comportamiento de la oferta de empleo, Islas Baleares fue la región donde más se incrementaron dichas ofertas, casi un 40 % más, debido a que esta comunidad fue una de las más afectadas por las restricciones asociadas a la pandemia, seguida de Cataluña (un 21,22 % más) y Navarra (16,96 % más).



Por contra, el mayor retroceso en número de vacantes fue en Galicia, un 18,43 % menos; Asturias, con una caída de un 15,6 %; y Extremadura, donde descendieron un 13,91 %.



SERVICIOS: EL SECTOR QUE MÁS VACANTES OFRECIÓ EN 2022



El sector que más puestos de trabajo aglutinó durante 2022 fue el de los servicios , un 8,97 % del total, y también fue el que más creció, 2,6 puntos porcentuales más, debido principalmente a la "buena evolución" de la industria del ocio y entretenimiento.



Le siguen transporte de mercancías y logística (7,36 %); comercio y distribución minorista (6,36 %); y sanidad (6,32 %), aunque en este último caso fue el sector que protagonizó la caída más importante respecto a 2021, de 3,11 puntos porcentuales.



Frente a ello, los incrementos más importantes respecto a 2021 se registraron en los sectores de inmobiliarias (1,2 puntos); cosmética y belleza (1,18 puntos); alimentación, bebidas y tabaco (1,02 puntos); e informática (0,94 puntos).



El informe -publicado este jueves- indica que la función de comercial y ventas lideró el mercado de trabajo español durante el pasado año (23,41 % del total), junto a la de ingeniería y producción (18,68 %); compras, logística y transporte (16,75 %); y tecnología, informática y telecomunicaciones (11,63 %).



EL 54 % DE LAS EMPRESAS NO VEN ALTERADA SU PRODUCTIVIDAD



El año 2022 ha estado marcado por una subida descontrolada de los precios y de la inflación, aunque solo un 35,8 % de las empresas consultadas vieron alterada su productividad por este motivo. Un 54,3 % afirma que no les ha influido y un 9,9 %, que incluso han aumentado su producción.



No obstante, esta situación sí ha afectado de forma mayoritaria a los salarios, según declaran un 65,6 % de las compañías, y de hecho casi el 16 % de las empresas consultadas los ha reducido.



Por su parte, casi la mitad de las empresas, un 49,7 %, han tenido que aumentar los salarios, debido a la disminución de cotizaciones a la Seguridad Social (60,3 % de los casos), la productividad alcanzada por los empleados (58,9 %) y conseguir perfiles más cualificados (29,1 %).



Otro de los datos que destaca el informe es que un 56,3 % de las compañías se vio obligada a realizar despidos durante 2022, debido a la situación económica y a una disminución de ingresos en el 33,3 % de los casos.



Ingeniería y producción (31,8 %), comercial y ventas (30,3 %), administración y servicios generales (24,2 %) y atención al cliente son las áreas donde las empresas dicen haber realizado más suspensiones de contratos.



AUTÓNOMOS: UN 25 % DICE ESTAR EN UNA SITUACIÓN "MUY MALA"



La incertidumbre " parece haber afectado de forma más grave a los autónomos ", según explica el documento, en el que se informa que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia que dice estar en una situación "muy mala" ha aumentado casi 4 puntos, desde el 21,8 % en 2021 al 25,5 % en 2022.



Del total, un 60,4 % dice que su facturación se ha visto reducida, un 30,7 %, que se ha mantenido estable, y tan solo el 8,85 % reconoce que sus ingresos aumentaron el pasado año, aunque solo un 17,7 % de los autónomos consultados han tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad durante el pasado ejercicio.



Respecto a los trabajadores, mantienen con una calificación de notable su valoración del grado de satisfacción con el puesto de trabajo actual, aunque un 35,3 % dice haber experimentado en ocasiones el llamado "síndrome del trabajador quemado", mientras que el punto que más preocupación les suscita en estos momentos son los salarios.



Así, un 39,1 % de los trabajadores no tuvieron subida salarial en 2022 ; un 37,8 % confirma que consiguió un aumento de sueldo por debajo del IPC; y un 23,1 %, una subida igual o superior al IPC.



El informe se ha elaborado tras analizar más de 355.570 ofertas de empleo publicadas durante 2022 y realizar una encuesta a empresas y autónomos y a más de 4.000 personas con y sin empleo, entre el 14 de febrero y el 7 de abril de 2023.