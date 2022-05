Asturias mantiene Filosofía en la ESO y permitirá pasar de curso con dos asignaturas suspensas

La consejera de Educación, Lydia Espina, y el director general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, David Artime, han presentado este jueves los nuevos currículos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato en Asturias, que apenas introducen cambios respecto a la normativa estatal.

El conocimiento de la realidad asturiana, incluida la lengua, o el trabajo por proyectos y ámbitos son algunas de las premisas que la Consejería de Educación ha seguido en la concreción autonómica de la LOMLOE.

En términos generales, la lengua extranjera mantiene su carga horaria y la llingua asturiana gana 3 horas, se incluyen asignaturas vinculadas a la digitalización y, dentro del margen autonómico, se ofertan Filosofía y Legado Clásico, como optativas.

Lydia Espina es una de las más firmes defensoras de la nueva Ley, respalda el nuevo enfoque de enseñanza por "competencias" y niega que los nuevos currículos sean menos exigentes o los alumnos salgan peor preparados.

En Asturias no habrá restricciones adicionales para pasar de curso, como están imponiendo algunas comunidades: con dos asignaturas suspensas la promoción será automática en Secundaria y Bachillerato e incluso podrá obtenerse el título de Bachiller con una pendiente, si se cumplen algunas condiciones: que la media del resto sea superior a 5, haber asistido de manera continuada a clase, realizado los exámenes y adquirido las competencias de la etapa. Se han de cumplir todas estas condiciones.

Currículo de ESO

La ESO se organiza en materias y, durante los dos primeros cursos, los centros también podrán estructurar los contenidos por ámbitos, como en Primaria. También dedicarán una parte del tiempo lectivo al desarrollo de proyectos significativos y a la resolución colaborativa de problemas. El currículo no establece un porcentaje mínimo de la carga horaria, pero sí recoge que deberá haber, al menos, una tarea multidisciplinar por curso, que podrá configurarse como un monográfico, una investigación o un plan de aprendizaje y servicio.

En cuanto a las materias comunes, gana carga horaria Tecnología y Digitalización, en 2º. En 4º, dentro de las asignaturas de oferta obligatoria entre las que el alumnado deberá elegir tres, se incorpora Formación y Orientación Personal y Profesional. Por su parte, Educación en Valores Cívicos y Éticos se impartirá en 3º con dos sesiones semanales. Se ha optado por este curso al considerar que el alumnado tiene madurez para asimilar contenidos y se ha evitado incluirla en 4º por no hacerla coincidir con Filosofía, ya que ambas son disciplinas de un ámbito común.

Entre las optativas de la ESO, Asturias ha decidido precisamente incluir, dentro de su margen autonómico, Filosofía, con dos horas semanales en 4º. En ese mismo curso, otra novedad regional es Taller de Economía Aplicada. Asimismo, en 1º se añade Digitalización y en 3º, Proyecto de Emprendimiento Social. Cultura Clásica se mantiene en 2º.

La recuperación del programa de diversificación curricular dirigido al alumnado con dificultades para adquirir los objetivos de la etapa es una de las novedades. Se impartirá en 3º y en 4º y permitirá conseguir el título de graduado, a diferencia de lo que pasaba con el Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) puesto en marcha con la ley anterior. En la misma línea, se reorganizan los ciclos formativos de grado básico para que quienes concluyan con éxito su formación puedan también graduarse.

Con estos currículos, cobra especial importancia la acción tutorial y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, tanto en el acceso a un nuevo centro como en la fase de aprendizaje y en la posterior elección de opciones formativas o profesionales.

La consejería mantiene la evaluación en consonancia con lo ya aplicado este curso, a través del real decreto ministerial que ha permitido la entrada en vigor de la LOMLOE sin tener aún aprobados los currículos. Esto supone que la evaluación será continua, formativa, integradora y basada en el desarrollo de las competencias. Las notas se expresarán en términos cualitativos (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y no numéricos. Las calificaciones serán por materias o por ámbitos, en función de la organización del centro. No habrá prueba extraordinaria de septiembre.

El currículo asturiano marca que la promoción y la titulación serán decisiones colegiadas, por mayoría simple si no es posible alcanzar el consenso del equipo. Promocionarán de manera automática los que hayan superado todos los ámbitos o materias o tengan como máximo dos suspensas. Además, el alumnado podrá pasar de curso cuando se considere que las materias no superadas no les impedirán seguir con éxito sus estudios. También se potenciará la adaptación pedagógica y el seguimiento de quienes presenten dificultades.

La repetición será una medida extraordinaria que solo se podrá adoptar dos veces en la enseñanza básica, que engloba Primaria y ESO.

Así queda el nuevo horario de la ESO:

Currículo de Bachillerato

Esta etapa postobligatoria mantiene su estructura en dos cursos. Sin embargo, el currículo es más flexible y se podrá reordenar en tres para una serie de alumnado concreto: aquel que esté cursando enseñanzas profesionales de música o de danza, deportistas de alto rendimiento y quien requiera de apoyo educativo o presente circunstancias acreditadas que lo justifiquen. La estructura está definida tanto por el reparto de materias como de horas.

Dentro del margen autonómico, Educación ha adaptado las enseñanzas a las peculiaridades de la comunidad. Esto se traduce en la introducción de contenidos y procedimientos en las diferentes materias que permiten conocer el patrimonio cultural asturiano en su más amplio contexto. Destaca, además, la importancia de la digitalización.

No obstante, la gran novedad se encuentra en las modalidades. Se mantiene igual el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. El de Ciencias pasa llamarse de Ciencias y Tecnología, mientras el de Artes se estructura en dos vías: una de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otra de Música y Artes Escénicas. Además, nace el Bachillerato General, diseñado para flexibilizar la oferta educativa y orientado al alumnado que no se ha decidido por un área de conocimiento concreta y quiere cursar de manera equilibrada materias científicas, tecnológicas, humanísticas, económicas y artísticas.

En todas estas modalidades, el objetivo es común: proporcionar la madurez intelectual, los conocimientos y las habilidades para incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Favorecerá que el alumnado aprenda de forma autónoma, que sepa trabajar en equipo y aplicar métodos de investigación. El horario semanal será de 31 horas como máximo, incluida la tutoría y Religión.

El Bachillerato General tendrá las mismas materias comunes que el resto y las mismas optativas. Se diferenciará por las de modalidad: será obligatorio cursar Matemáticas Generales en 1º y Ciencias Generales en 2º y después se podrá elegir dos asignaturas más de entre todas las que se oferten en esta etapa. Además, se han creado otras dos específicas para el alumnado que se decante por esta opción: Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, en 1º, y Movimientos Culturales y Artísticos, en 2º.

En el Principado este Bachillerato se ofertará de manera generalizada. Se ha abierto la posibilidad a todos los centros educativos que impartan enseñanzas postobligatorias y que tengan alumnado interesado en matricularse. El número total quedará definido por las solicitudes.

El currículo asturiano tiene otras peculiaridades. La oferta incluye asignaturas diseñadas por la consejería dentro de las optativas. Son las de Legado Clásico, Tecnologías Digitales Aplicadas (I y II), Recursos Energéticos y Sostenibilidad, Psicología y Sociedad, Anatomía Aplicada y Gestión de Fuentes Documentales y Comunicación.

La evaluación docente será continua y analizará si cada estudiante ha alcanzado los objetivos y las competencias de la etapa. La promoción de curso será automática con todas aprobadas o con una evaluación negativa en dos materias como máximo, de las que deberán volver a matricularse al año siguiente. Con más de dos suspensas en 1º, se repetirá.

Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 1º y 2 º, si bien, de manera excepcional, se podrá obtener con una no superada si la media del resto es superior a 5, si se ha asistido de manera continuada a clase, si se han realizado los exámenes y si se han adquirido las competencias de la etapa. Se han de cumplir todas estas condiciones.

Así queda el nuevo horario de Bachillerato: