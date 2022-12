Asturias eleva su presupuesto para 2023 hasta, casi, los 6.000 millones de euros

El proyecto de presupuestos del Principado para 2023 aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno alcanza los 5.968 millones de euros, un 11,4 por ciento por encima de los 5.354 del actual (614 millones más), en buena parte gracias a la incorporación de 355,4 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

El incremento de gasto se destina, fundamentalmente, a inversión, además de hacer frente al incremento de los costes de personal y del gasto energético. Las deducciones y ayudas de las que viene presumiendo el presidente Barbón desde hace semanas, como gran novedad de los presupuestos, suponen tan sólo 42 millones de euros y beneficiarán a unos 175.000 contribuyentes.

Las cuentas regionales para el próximo año, que han iniciado este jueves su tramitación parlamentaria, aún están siendo objeto de negociación con los grupos parlamentarios, aunque el Ejecutivo de Adrián Barbón parece tener asegurada ya su aprobación con el apoyo, al menos, de los dos diputados de IU y del adscrito al Grupo Mixto.



El proyecto de ley contempla destinar a gasto social 3.817 millones de euros - casi 292 más que en el ejercicio anterior- de los que 2.126 se destinan a sanidad, que acapara más un tercio de la cuantía global de las cuentas.



En cuanto a inversiones productivas, el proyecto contempla fondos por importe de 921 millones, la cifra más alta de la actual legislatura y que no se había vuelto a alcanzar desde el año 2010, gracias al empuje de los fondos europeos.



Durante la presentación del proyecto de ley, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha asegurado que se trata de un presupuesto con el que se quiere apoyar a la clase media y trabajadora, fortalecer el estado del bienestar, afrontar el reto demográfico y dinamizar la economía.



MÁS BENEFICIOS FISCALES



Según Cárcaba se trata de un presupuesto "social y progresista" que incrementa de forma importante los beneficios fiscales ya que el documento prevé que las deducciones autonómicas alcancen los 42 millones de euros y beneficien a 175.000 contribuyentes.

Para hacer frente al reto demográfico prevé que las ayudas directas por natalidad se aumenten hasta los 1.200 euros por hijo nacido o adoptado, cuantía que se incrementa hasta los 1.700 en el segundo y sucesivos, aunque en los concejos en riesgo de despoblación, pueden llegar a los 2.200.



Por vez primera se concederá también una ayuda de 1.500 euros para el cuidado de niños de 0 a 3 años cuando no haya escuelas infantiles en el concejo o, de haberlas, no quede plaza libre; se podrá aplicar una deducción de 300 euros en el IRPF por hijos menores de 25 años y los jóvenes emancipados podrán beneficiarse de una deducción de 1.000 euros en el IRPF.



SANIDAD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR



Las políticas sanitarias aglutinarán casi 4 de cada 10 euros recogidos en el proyecto presupuestario, según ha destacado Cárcaba, que ha incidido en que la atención primaria tendrá un papel preponderante, con 351,6 millones, un 9 por ciento más que este año.



A infraestructuras sanitarias se destinarán además 96,5 millones, que permitirán abordar la ampliación del Hospital de Cabueñes (38 millones) y los nuevos centros de salud de La Pola (Lena), Sotrondio o Nuevo Roces (Gijón).



En el apartado educativo, el presupuesto crece hasta 1.022 millones y contempla partidas para los institutos ovetenses de La Florida y La Corredoria o el Rey Pelayo, de Cangas de Onís, cuyo coste se ha visto incrementado por el alza de los precios de las materias primas.



Los fondos previstos para extender la red de 0 a 3 años superarán los 30 millones y se incrementará en un 25 por ciento el número de familias que podrán optar a la gratuidad de este servicio gracias al incremento del límite de renta hasta los 42.000.



En cuanto a la Consejería de Derechos Sociales, con un presupuesto que crece en 97 millones y alcanza los 638, el salario social básico se llevará 53,5 millones, los programas de personas dependientes otros 307 millones (10,4 % más) y la cobertura de la garantía energética 6,5 millones, que permitirán que 30.000 familias más se beneficien de esta ayuda.



PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS



Cárcaba ha asegurado que la incertidumbre actual hace que sean más necesarias que nunca las políticas de promoción y empleo y que por eso se ha incrementado un 13,8 por ciento, hasta los158,6 millones, la dotación del Servicio Público de Empleo y en un 16 por ciento el del Instituto para el desarrollo económico y poder ampliar así las líneas en sostenibilidad, economía circular y transición tecnológica.



Más de un 38,4 por ciento aumentará la asignación al programa de carreteras, que ascenderá a 108,8 millones de euros, 15 de ellos reservados para hacer frente al programa de actuaciones viarias en el suroccidente (15 millones), mientras que el Consorcio de Transportes recibirá 38,5 millones y podrá dar continuidad a la tarifa plana establecida este año.



UNIVERSIDAD, CULTURA Y CIENCIA



Con el nuevo contrato-programa con la Universidad de Oviedo, que garantiza su estabilidad presupuestaria por un periodo de seis años, prorrogable otros cuatro, la entidad recibirá como aportación ordinaria 157,2 millones, incluida la transferencia correspondiente a la congelación de precios públicos universitarios, que ronda los 5,2 millones.



El apartado de investigación y desarrollo tecnológico contará con una partida de algo más de 31 millones, mientras que el crédito global en materia de I+D+i ascenderá a 110,6 millones.



El presupuesto contempla una partida de 100.000 euros para iniciar el proyecto de reunificación de las sedes judiciales en Oviedo, mientras que el Fondo de Cooperación Municipal, de apoyo a los municipios más pequeños, alcanzará ya los 8,6 millones.



En el plano turístico, se prevé destinar un millón de euros a desarrollar una estrategia específica de promoción para rentabilizar la oferta de conectividad con mercados nacionales e internacionales y en el ámbito cultural, la restauración patrimonial dispondrá de una inversión de 1,2 millones, y las actuaciones en el prerrománico, con 500.000 euros.



Para la titular de Hacienda, con estas cuentas y la movilización de más recursos en la historia de la comunidad autónoma, es el momento de la responsabilidad y los partidos que piensan en Asturias "no lo dudarán y apoyarán estos presupuestos".