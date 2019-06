Un asturiano, distinguido con la 'Orden de Australia'

El empresario asturiano José Blanco ha sido distinguido como miembro de la Orden de Australia en la lista de Honores anunciada hoy en el país oceánico por el Cumpleaños de la Reina de Inglaterra.

La distinción mediante la cual se distingue a los australianos notables en diversos campos como el servicio social, los negocios, las artes y las ciencias, fue otorgada a Blanco por "el servicio significativo a las relaciones comerciales entre Australia y América Latina".

"Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento y de haber tenido el privilegio de contribuir a la relación Australia-América Latina. La experiencia me ha enriquecido, sobre todo, por las relaciones sólidas y duraderas que me ha brindado", ha dicho Blanco en un comunicado.

El líder empresarial hispano-australiano, quien llegó al país oceánico junto a sus padres a principios de la década de 1960, presidió el Consejo Empresarial Australia-América Latina (del que actualmente es presidente emérito) de 1991 a 2017; y fue director general del Banco Santander en Australia (1990-2012).