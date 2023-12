Así es el negocio del futuro que se está construyendo en Gijón: "El mercado es una barbaridad"

"Pocos negocios se pueden encontrar en los que el mayor problema sea cómo decirle a un cliente que no le podemos servir todo lo que pide, que tenemos que repartir lo que tenemos entre los clientes que existen". Esta es la carta de presentación del mercado en el que va a competir la nueva planta que la empresa Sea Eight está levantando en el puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto cuenta con una inversión de 74 millones de euros, prevé crear 145 empleos y su responsable, Jaime León, ha estado este martes en COPE.

"Hace dos años presentamos un proyecto para hacer una piscicultura de lenguado en tierra firme, empezamos las obras hace 5 meses; y esperamos terminar el proyecto, ya implantado, construido y arrancando, en septiembre de 2024", explica León, que añade que están "satisfechos" con su aterrizaje en Asturias.

No en vano, en el Principado han encontrado el lugar ideal para desarrollar un negocio que se encuentra "muchas barreras de entrada". Según ha contado el CEO de Sea Eight, "no hay muchos sitios donde puedas establecer una piscicultura con una calidad de agua adecuada, una red logística para una buena distribución y un terreno lo suficientemente grande para sostener el crecimiento del negocio".

Eso lo han encontrado en Gijón; y también "un gran apoyo" en el Gobierno del Principado, que consiguió que unos trámites de licencia que suelen ser "extremadamente complicados" se hayan solventado de manera "increíblemente rápida", según León.

Un negocio sostenible

La planta de El Musel es "lo más avanzado que hay en el mundo ahora mismo; es altamente sostenible porque no tenemos interacción con el medio marino, tratamos el agua en entrada y salida y no hay ningún impacto", explica Jaime León, que añade que, al estar en tierra firme, "es imposible que ningún pez se vaya al mar y que esos peces cultivados se mezclen con los peces salvajes".

"Lo que hacemos es un proceso de reciclado del agua. Cogemos agua del mar, va a los tanques donde están los peces, donde comen, respiran y hacen sus necesidades biológicas. Después llevamos el agua que sale de esos tanques a un proceso de tratamiento natural, no hay uso de químicos de ningún tipo, y recuperamos esa agua con la misma calidad que tenía cuando la cogimos del mar", explica. Además, con este sistema, consumen entre el 1 y el 3% del agua que habrían necesitado de realizar la actividad en mar abierto.

Una barbaridad

Sobre la rentabilidad del negocio, Jaime León no tiene dudas: "El mercado es una barbaridad". Y aporta datos: "Se hacía una estimación de consumo en Europa de unas 100.000 toneladas al año; y actualmente, el Mar del Norte produce unas 25.000 toneladas". Por eso, han abierto mercado en Grecia, en Italia, en Francia Alemania, en Holanda... Y acaban de empezar a servir en Estados Unidos: "Es un mercado que paga muy bien y nos hemos posicionado como un producto premium, que de cara al público americano tiene mucho encanto", asegura.