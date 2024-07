El Arzobispo de Oviedo responde a Lastra: "No es inteligente que me marque la pauta"

Ya la había contestado por escrito, también lo ha hecho de palabra. El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha respondido a la nueva Delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, que ha amenazado con no acudir a la misa del 8 de septiembre en Covadonga si el prelado no modera su discurso.

"Lamentaría que no viniera, nosotros invitamos y después quien quiera que venga", ha dicho el Arzobispo, quien ha subrayado que él no habla desde las tribunas "amparado en unas siglas políticas", sino que habla "del Evangelio".

"No es inteligente que me marque la pauta"

Jesús San Montes está a la espera de la llamada anunciada por Adriana Lastra para dialogar, aunque ya le deja claro a la Delegada que "no es inteligente y, sobre todo, no es respetuoso, quiera marcarme la pauta",ha expresado al ser preguntado por la polémica que ha surgido tras la toma de posesión de Lastra como portavoz en Asturias del Gobierno de España.

"No es la primera vez que la señora Lastra se dirige al Arzobispo de Oviedo, no siempre con amabilidad, y podemos comprender que podamos tener posiciones distintas en temas discutibles y opinables, pero el que te marquen la pauta, que te digan dónde, cómo y cuándo, me parece que no es inteligente y no es sobre todo respetuoso", ha dicho Sanz Montes, quien, no obstante, ha precisado que "lo mejor" sería que ambos puedan encontrarse "y hablarlo"

Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo





"No soy machista"

Sanz Montes no se considera una persona machista. "Rechazo absolutamente el machismo, como también al feminismo cuando está con las mismas diatribas", porque ello impediría que haya "una complementaria relación respetuosa del hombre y la mujer", que constituyen "una igualdad diferenciada", informa EFE.

Lastra dijo el lunes, al ser preguntada por su asistencia a la misa del 8 de septiembre en Covadonga por el Día de Asturias, que no irá a donde sepa que se va a "insultar a la mayoría de los asturianos y españoles", a la vez que expresó su rechazo a que el prelado emplee un discurso "profundamente despectivo, de confrontación, profundamente político y ultraderechista", a lo que el arzobispo respondió diciendo que las lecciones las da "quien puede" y "no quien quiere", y subrayando que no se va a encoger.

Jesús Sanz Montes durante una celebración religiosa en Covadonga





