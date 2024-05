Álvaro Queipo (PP), tajante sobre la oficilidad del asturiano: "Va a ser que no"

El Partido Popular de Asturias se mantiene firme en su negativa a apoyar la reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado que abre la puerta a la oficialidad del asturiano. El líder de la formación política, Álvaro Queipo, no se mueve "de la posición en la que siempre estuve" pese a los llamamientos desde la izquierda porque necesita el apoyo del PP para sumar los 27 votos necesarios para conseguirlo. "Va a ser que no", ha expresado de forma tajante en los micrófonos de COPE Asturias.

"El PSOE está en shock"

Queipo dice hablar en nombre de una "Asturias sensata" que quiere proteger las lenguas pero no hacer oficial su uso. El presidente de los populares reconoce que es asturianista y habla eonaviego porque "no es patrimonio del PSOE, queestá en shock porque no soporta que la derecha se asocie con los símbolos de Asturias. ¿Cómo que no puedo ser asturianista? Puedo serlo a mi manera".

Álvaro Queipo en los estudios de COPE





El Presidente del PP de Asturias ha vuelto a rechazar una reforma del Estatuto de Autonomía que implique la obligatoriedad del asturiano y defiende su uso en libertad. Asegura que es la posición que siempre ha mantenido y que es el PSOE el que "va dando bandazos". Queipo tiene claro que Adrián Barbón ha retomado el debate de la oficialidad, pese a no contar con los votos suficientes para sacarla adelante, porque "cree que le beneficia políticamente e intenta utilizar como arma arrojadiza el patrimonio lingüístico que es de todos los asturianos".

Pese a su negativa, Queipo asistirá "por responsabilidad institucional" a la reunión que el presidente del Principado ha convocado el 23 de mayo con todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, y la Academia de la Llingua.

El caso de las menores tuteladas: "Han fallado muchas cosas"

Preguntado sobre el caso de las cinco menores tuteladas por el Principado que han sido prostituidas, el presidente del PP de Asturias considera "gravísimo" lo ocurrido y no comprende que la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, haya dicho que "no ha habido fallos y son cosas de la vida".

"No son cosas que pasan, hay responsabilidades y aquí han fallado muchas cosas", ha expresado Queipo en COPE. También ha recordado que su partido ya alertó en el parlamento asturiano de las fugas de menores que se estaban produciendo en los centros tutelados del Principado y "nos acusaron de alarmistas".

Queipo no pide directamente la dimisión de la consejera "porque no quiero que me acusen de politizar este caso terrible", pero considera que Marta del Arco ha quedado "inhabilitada" para continuar en el cargo. "Alguien tiene que ser responsable en toda esta cadena, tiene que decirnos quién o, de lo contrario, será ella".

Fecha de los congresos locales del PP en Oviedo, Gijón y Avilés

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente del PP de Asturias también se ha referido en COPE a los congresos locales que el partido tiene que celebrar en Oviedo, Gijón y Avilés y donde se aventuran tensiones internas. Queipo se ha limitado a decir que "se celebrarán pronto, no tenemos fecha". Ha restado importancia a la posibilidad de que haya más de una candidatura para controlar esas juntas locales. "Puede haber tantas candidaturas como afiliados", ha zanjado el líder de los conservadores asturianos.

Álvaro Queipo y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso del PP de Asturias