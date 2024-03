Reacción airada de Canteli tras otro incidente en el viejo HUCA: "No arranca de una puñetera vez"

Un pequeño incendio en el almacén de la fontanería del antiguo HUCA ha puesto en evidencia de nuevo la problemática del abandono del entorno. Es una muesca más a una lista que cada vez tiene más capítulos. Entre papeleos, trámites y retrasos, el complejo lleva diez años abandonado para desesperación de los vecinos. Y también del propio Ayuntamiento, que espera por una solución para una zona que cada vez está más degradada. Ese pequeño incendio ha hecho que el alcalde, Alfredo Canteli, haya vuelto a poner el grito en el cielo y haya mandado un recado al Principado.

Y es que ha sido contundente. Desconfía de los últimos plazos dados por el Principado, que ya arrojan a 2025 el comienzo de los derribos: "Lo primero que hice como alcalde es firmar un protocolo. Más de cuatro años después, seguimos igual. ¿Cuántas veces dijeron ya que iban a empezar a tirar edificios? Seguimos igual. La Universidad se irá para allá cuando reine Carolo. Eso no arranca de una puñetera vez. Les pido que actúen. Porque cuando haya un muerto tomaremos medidas, pero mientras tanto no".

Y en este contexto de hartazgo, el alcalde lo ha extrapolado también a otros compromisos del Principado con la ciudad. Como la futura bioincubadora que llegará a La Vega: "Hipotéticamente. Quiero verlo. Soy un hombre de realidades. Y como se incumple todo lo que se dice... Tengo mis dudas. Ojalá vengan. Necesitamos empleo. No sé si me lo creo. Todo lo que nos dicen al final no se cumple".

Por no hablar ya de todo lo que tiene que ver con los trenes Avril y con la variante de Pajares: "¿Qué queréis que diga? Vergüenza es la palabra. Será en junio, diciembre, abril del año que viene... Por desgracia, esto funciona así".

Los vecinos de Buenavista no pueden más

El hartazgo en el barrio no tiene techo. Los vecinos no pueden más con los constantes incidentes y tampoco con la falta de soluciones. Ramón del Fresno es el presidente de la asociación vecinal: "En estos momentos, con el incendio de Valencia, el tema de las fachadas... Un pequeño enchufe puede ser un problema gordo". Y es que el estado de los edificios es ruinoso. Apenas queda cobre ni nada de mínimo valor para robar, pero los okupas, curiosos y los amigos de lo ajeno siguen campando a sus anchas. No lo impiden las medidas disuasorias puestas por el Principado: unos bolardos para que no circulen vehículos: "Sigue el abandono, cada vez más. Cada vez hay más problemas que se suman a los anteriores. Los que cogen chatarra siguen actuando. El problema sigue igual y sin visos de solución. Todo son cortinas de humo".