El Ayuntamiento de Oviedo "atento a la evolución" de los pisos turísticos

Oviedo mira con atención lo que está sucediendo en Gijón con los pisos turísticos, donde la polémica ha estallado. En la capital del Principado, de momento no hay indicios de problemática, aunque desde el Ayuntamiento se está pendiente de cómo va evolucionando la demanda en la ciudad. Los datos dicen que hay unas 600 viviendas de este tipo registradas legalmente en Oviedo. Pero Exceltur apunta a que serían 3.152. Es habitual en Asturias que muchas escapen al registro oficial. Y también dice que Oviedo es la ciudad de Asturias donde más están creciendo.

Desde el punto de vista de la materia y la gestión urbanística, incluso se ve la cara positiva de la situación. Nacho Cuesta, concejal de Gestión Urbanística, dice que el hecho de que estén llegando a Oviedo cada vez más viviendas de este tipo tiene lectura positiva: "En Oviedo ha supuesto hasta el momento más beneficios que perjuicios. Sobre todo en el casco antiguo. Ha propiciado la rehabilitación de edificios que en otras condiciones no se habrían abordado. Y se han llevado a cabo rehabilitaciones muy interesantes. Por eso, desde una perspectiva urbanística, centrada en el casco antiguo, hasta el momento hay más beneficio que perjuicio".

En otra área de gobierno, en el equipo de la concejalía de Turismo, se está elaborando un informe de la mano de la Universidad de Oviedo para cuantificar con detalle cómo está la situación. El Ayuntamiento está atento al avance: "No quiere decir que no estemos muy atentos a la evolución. Estamos elaborando un diagnóstico para tener una demanda certera y cómo abordar esta situación. Una cosa es que traslademos que no nos preocupe y otra cosa es que no sigamos la evolución con suma atención".

De momento no se contemplan medidas como la de limitar la concesión de licencias, por la que acaba de apostar Gijón y se tiene en cuenta el caso reciente de La Jirafa: "Estamos a la espera de ese estudio, también estamos estudiando muy a fondo la sentencia del Supremo sobre la Jirafa y con todo ello, plantearemos la forma de actuar. Pendientes de la evolución de un fenómeno que en otras ciudades ha provocado problemas importantes".