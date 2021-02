Asturias ha concluido prácticamente la inmunización en las residencias de la comunidad

Más de diecinueve mil personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 en Asturias con lo que se encuentra prácticamente cerrado el proceso de inmunización de residentes y trabajadores de los 270 centros sociosanitarios de la región.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) prevé cerrar en los próximos días esta fase, que se ha visto retrasada en algunas de las residencias por la presencia de brotes en el momento en que los equipos de vacunación iban a inocular la primera o la segunda dosis.

Además, casi 17.500 profesionales sanitarios de primera línea han recibido ya la primera dosis y su inmunización se completará entre esta semana y la siguiente, a la vez que se inicia el proceso con los trabajadores "de segunda línea" de este ámbito.

Posteriormente se procederá a inocular las dosis a los grandes dependientes no institucionalizados que deberán recibir las dosis en sus domicilios, a los que acudirán los grupos de vacunación con los viales de las vacunas y, para aprovecharlos en su totalidad dadas las características del medicamento, se aprovechará para vacunar a su cuidadores.

Estos datos los ha facilitado en rueda de prensa la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, que se ha referido también a la polémica abierta por la vacunación de equipos directivos y de sindicalistas liberados y por el proceso seguido en las residencias.

En este sentido, ha anunciado la creación de un comité encargado de revisar los posibles errores o irregularidades que se pudieran haber cometido en el desarrollo del plan de vacunación en los centros sociosanitarios, destinado exclusivamente a usuarios y profesionales, que podrá plantear sanciones en caso de irregularidades.

Saavedra ha insistido en que su departamento tiene "los nombres y apellidos" de todos los vacunados y que, en los datos complementarios requeridos ahora, las residencias deberán incluir una declaración responsable que garantice que la información que remiten es "correcta o veraz".

"En los listados que enviamos sólo había posibilidad de poner trabajador o residente, es difícil interpretarlo de otra manera", ha apuntado Saavedra, que ha salido al paso además de la polémica generada por la vacunación de directivos del Sespa y de liberados sindicales.

Entre esos primeros vacunados en el ámbito sanitario figuran trece de los 53 directivos del Sespa en las distintas áreas sanitarias que trabajan "directa y activamente" en hospitales y centros de salud "en contacto directo" con el resto de la plantilla y cuya vacunación fue avalada por los servicios de prevención de riesgos laborales, ha apuntado.

Los cuarenta directivos restantes se vacunarán con el denominado grupo 3 -personal que no es de primera línea- al igual que lo harán "cuando corresponda" todos los altos cargos de los servicios centrales del Sespa, ninguno de los cuales se ha vacunado hasta el momento.

En el caso de los liberados sindicales 27 de los 64 a tiempo completo con que cuenta el Sespa han recibido ya la primera dosis, no con el objetivo de "beneficiar" a determinados trabajadores sino de "no discriminarlos" como marca la ley y atendiendo a la posibilidad de que fuera necesario contar con sus servicios si no se controla la pandemia, ha señalado la gerente.

Según Saavedra, las organizaciones sindicales pusieron a estos trabajadores a disposición del Sespa "en todo momento" y ocho de ellos se reincorporaron voluntariamente a sus puestos.