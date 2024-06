Una joven de Gijón pide ayuda para saber lo que le pasa a su gato tras varios días fuera de casa: "No lo hace"

Dejar a los gatos solos en casa no tiene por qué ser un problema, si se hace con sentido común y responsabilidad. Ahí, los mininos se encontrarán en un entorno seguro y de confianza para ellos, pero esto no quiere decir que hacerlo esté exento de riesgos, como le sucede a esta joven que enseña su experiencia en TikTok.

El aspecto importante no es "cuándo", sino, "cómo" prepararse para este momento y de hecho, puedes empezar con algunos ejercicios para que se acostumbre a estar solo desde el primer día. Si nunca le acostumbraste, cuando tenga que estarlo, sufrirá más que si está habituado desde pequeño.

Los problemas más frecuentes cuando un animal se queda solo en casa están relacionados con la ansiedad por separación, con las conductas destructivas debidas al juego o a la exploración y con las eliminaciones indeseadas, sobre todo si no ha aprendido a hacer sus necesidades fuera de casa.

Con los gatos suele haber menos problemas, siempre que le hayas preparado un lugar de ocio en condiciones. Existen en el mercado diversos juguetes que mantienen a las mascotas entretenidas y que están relacionados con la obtención de recompensas, son una buena opción en este caso.

Aunque los gatos se caracterizan por su independencia, si se les deja solos durante largos periodos de tiempo, pueden sentirse infelices. Con lo ajetreada que es la vida y las muchas entradas y salidas de casa, no es de extrañar que los dueños se pregunten con frecuencia, ¿qué le pasa a mi gato?

Aunque te dé pena dejar a tu gato solo en casa, la mayoría de los felinos pueden estar perfectamente solos hasta ocho horas mientras trabajas. Mientras dispongan de agua fresca, algunos pueden quedarse solos hasta 24 horas. Sin embargo, los periodos más largos o frecuentes, como días completos o noches fuera de casa, pueden ser más molestos.

Hay que recordar que los gatitos y los gatos adultos son diferentes. Los gatitos necesitan un cuidado y un contacto más regular, sobre todo al principio y cuando se están adaptando a su nuevo hogar. Los más pequeños no deben quedarse solos más de un par de horas.

"Ay, estoy ralladísima porque acabo de llegar a Gijón y literalmente que mi gato no hace miau", explica la joven afectada, "no hace nada, ya verás, flipando". En ese momento, enseña a su gato a cámara para demostrar que el animal no es capaz de verbalizar nada con su voz: "¿Qué te pasa?".

La vecina de Gijón señala que "morder sí sabe", después de que se vea como el animal ataca su mano, "pero no hace miau": "O sea, siempre hizo miau, ¿vale? O sea, no es un gato defectuoso ni nada de eso. Siempre ha sido normal. ¿Qué ha pasado? O sea, esto no es normal, ¿no? No sé qué le ha pasado".

"Yo vivo Madrid, he venido seis días a Asturias, acabo de llegar a casa y de repente lo voy a hacer un ruido raro y le pregunto a mi madre, ¿qué le pasa a este gato?", relata la joven asturiana, "y me dice nada, ¿por? Hace algo raro, me da miedo": "Voy corriendo al veterinario. Estás tú, que no hace miau. Que tampoco ladra, pero no sé qué pasa".