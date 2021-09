Los vecinos de Gijón también critican el plan de vías que propone el PSOE

El borrador del convenio del plan de vías de Gijón que ha presentado, este lunes, la alcaldesa de la ciudad se ha encontrado, también, con el rechazo de los vecinos. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, ha criticado en COPE que la regidora socialista haya roto unilateralmente el consenso alcanzado por políticos y sociedad hace dos años en torno al proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad: "Lo que se construyó entre 2018 y 2019 tardó en conseguirse 17 años; y romperlo y volver a la casilla cero nos parece un disparate", advierte Cañete.

El proyecto acumula dos décadas de retraso y los anuncios de la alcaldesa son, según Cañete, "un canto de sirena y una dilación de tiempos sin snetido". El ahorro defendido por Ana González para cambiar el proyecto no es excusa para el presidente del movimiento vecinal: "En un monto que ronda los 1.000 millones de euros, no creo que 62 sea el problema. Todo depende de la inversión del Ministerio y no hemos oído ni una sola palabra. La ministra está contenta con que la alcaldesa dé vueltas al proyecto; pero ni siquiera ha dicho 'ahí os va el dinero'".