Jesús Sanz Montes responde a las falsedades sobre Lumen Dei: “Me han acusado injustamente”

“He querido ser drásticamente honesto pero se me ha acusado injustamente”. Así se expresa el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ante las calumnias y mentiras que exmiembros de Lumen Dei están difundiendo contra él por “poner los puntos sobre las íes” en la asociación. El Arzobispo actúa como Comisario Pontificio en Lumen Dei tras la intervención de esa asociación por parte de la Santa Sede ante las irregularidades que se estaban produciendo.

En una entrevista en COPE Asturias, Monseñor Sanz Montes ha explicado el origen de Lumen Dei, las circunstancias que motivaron su intervención, por qué fueron vendidos varios inmuebles y dónde está el dinero. “Yo no he ganado ni un céntimo, pero sí disgustos”, afirma el Arzobispo de Oviedo que denuncia la manipulación y falsedad de las informaciones filtradas por exmiembros de Lumen Dei que “no son religiosas” y que “están utilizando a los pobres para seguir ocupando lo que no les pertenece”.

Monseñor Jesús Sanz Montes ha sido víctima, durante años, de calumnias y mentiras vertidas por personas que ya no forman parte de Lumen Dei y que siguen filtrando falsedades a determinados medios de comunicación "para ganar en la opinión pública lo que han perdido en los tribunales". La treintena de sentencias dictadas hasta la fecha han dado la razón al Arzobispo de Oviedo.

