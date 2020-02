Estreno en Asturias de “Cuca, retrato de una mujer”

“ A Cuca la coge Almodovar para una película y es un crack a nivel nacional”. Así de claro lo tiene el director de cine asturiano Carlos Navarro que descubrió a Josefina Carrera, Cuca la montañesa, casi por casualidad y no pudo sustraerse a su encanto. Con un instinto innato para la interpretación Cuca ha dejado a todos con la boca abierta. No es un documental sino una “película de no ficción” en la que podemos ver a Cuca en situaciones reales de su vida cotidiana. Con graves problemas de salud afronta su día a día desde el optimismo, la alegría y una vitalidad digna de envidia.

Cuca hizo teatro en el colegio y una compañía profesional llegó a hablar con su padre para que la dejasen actuar con ellos. Su padre despacho la situación con esta frase textual “no, que las artistas son todas unas putas”. Ahora Cuca ha podido sacarse la espinita.

El largometraje se estrenó el pasado noviembre 2019 en el Festival Internacional de Cine de Gijón, llevándose el Premio al Mejor Largometraje Asturiano.

Este jueves será su estreno comercial en los Multicines Odeón de Parqueastur, contando con la presencia de la protagonista y del director de la cinta, con el que hemos charlado en MEDIODÍA COPE ASTURIAS y nos ha contado un montón de detalles curiosos sobre el rodaje. Escucha aquí la entrevista.