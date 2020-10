El coach Curro Cañete, en Asturias

"Toda mi vida ha transcurrido como si fuera atravesando puertas giratorias. Cada puerta que atravesaba, lograba vivir con más luz. Hace años yo vivía sin ver, oía sin escuchar, y no sabía qué era lo que quería ni para qué estaba aquí. Eso me provocaba a veces mucha tristeza. Encontrar mi propósito de vida ha sido una tarea no demasiado sencilla: a veces tuve que atravesar montañas, otras recorrer caminos sinuosos en los que no sabía si había un final".

Así se define en su página web Curro Cañete. Es escritor y coach y estará en Asturias, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, el viernes 23 de octubre a las 19:30 horas. Antes, se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Asturias para charlar con Yolanda Montero.

