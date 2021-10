Chatín, un nuevo guía interactivo para conocer Gijón

La digitalización en el turismo está al orden del día y el mejor ejemplo lo encontramos en Gijón. Horacio García ha desarrollado un chatbot que te permite realizar rutas interactivas o un escape room urbano por las calles de la ciudad asturiana a través de WhatsApp. El chatbot se llama "Chatín" y su ideólogo ha estado en Mediodía COPE Gijón: "Buscaba una palabra que sonase o que hiciese gracia y que incluyese la palabra chat y me vino 'chatín'", ha explicado Horacio.

Chatín no necesita una aplicación extra: funciona a través de WhatsApp. ¿Cómo? Añadiendo el número de teléfono 613.00.99.80 y saludándole. A partir de ahí, el propio Chatín te ofrecerá actividades. El proyecto surgió en la residencia de Laboral Impulsa y ofrece "historias curiosas y no tan conocidas que hace que Chatín sea interesante para el gijonés y también para el turista que busca conocer cosas que no son tan típicas", ha explicado Horacio.