Ni un alma en las calles de Avilés desde las nueve de la noche

Desde el cierre perimetral de Avilés en las calles de la ciudad no hay ni un alma a partir de las nueve de la noche. Bares y terrazas están completamente vacíos. Los hosteleros coinciden en que las pérdidas comienzan a ser preocupantes pero están divididos sobre las medidas a tomar.

Parte de ellos piensa que lo mejor es cerrar y poder acogerse a ERTES, como ocurrió durante el primer Estado de Alarma. Quieren además que Ayuntamiento o Principado se hagan cargo de algunos de los gastos fijos como el agua, la luz o los seguros y que se les condone el pago de impuestos. Además han pedido que el Ayuntamiento ponga en marcha la figura de un mediador que sirva para llegar a acuerdos con los propietarios de los locales para rebajar o retrasar el pago de los alquileres. El próximo jueves han convocado una concentración frente al Ayuntamiento a las seis de la tarde. Carlos García es uno de ellos y nos ha dado su punto de vista en el MEDIODÍA COPE.

Para otros recurrir a un ERTE no es la solución. Es el caso de José Antonio Rodríguez con quien también hemos charlado en MEDIODÍA COPE. Nos ha contado que son demasiadas personas las que dependen de este sector. Si no tiene clientes, no vende, si no vende no compra a sus proveedores y así se sigue desmoronando la pirámide. El cierre de marzo les ha dejado como autónomos con muchas deudas porque tuvieron que seguir pagando los gastos fijos. No es tan fácil cerrar un bar o un restaurante, añade. Señala que, hasta ahora, han obedecido sin rechistar a las autoridades. Desinfección extrema, quita mesas, pon mesas, no despaches en barra, despacha en barra, terraza si pero separada de las fachadas...José Antonio quiere que se deje de asustar a la gente y se pregunta ¿que han hecho las autoridades por nosotros?.

Aquí puedes escuchar las dos entrevistas.