El lugar de Gijón donde 'siempre' hace sol: "Me da vida"

No hace falta que sea verano o 'veranillo de San Miguel' para ver gente tomando el sol en el 'Tostaderu': "Con que no llueva... Aquí estamos". Lo ha dicho, en Herrera en COPE Gijón, Elisa. Vive en el barrio de La Arena y es una de las habituales en la zona de la desembocadura del Piles en la playa de San Lorenzo.

"Vengo desde que nací, porque ya tengo fotos con mi madre en la escalera 15 de la playa. Todavía no caminaba y ya me traían con el cubo y la pala de goma para bañarme", ha recordado. Ahora, va ella sola y se encuentra en el 'Tostaderu' con otros habituales -ella les llama "las colegas"- y asegura que le da "vida".

"Me detectaron un cáncer de pulmón hace 8 años y fumar, no, pero me dijeron que tomar el sol y bañarme iba en mi beneficio. Ya lo hacía antes y ahora, más todavía", ha contado.