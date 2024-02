El polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla, a la venta en Gijón: "Tenía que estar en Asturias"

La obra creada por Salustiano García para el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024, que tanto revuelo ha creado, ha salido a la venta en Gijón. Se trata de una gráfica original, 200 unidades "seriadas y numeradas por el artista" que replican al lienzo con fondo rojo y un joven Cristo resucitado cubierto levemente en la parte inferior, para el que Salustiano se inspiró en su pripio hijo, Horacio.

Lo que está disponible, por tanto, en la galería gijonesa Aurora Vigil-Escalera, no es ni el cartel presentado en enero ni el lienzo original: "No son pósters ni tampoco una pieza única, es lo que se llama 'print'", ha contado, en COPE, la galerista con la que Salustiano lleva años colaborando.

Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024.Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla





De hecho, fue el propio artista sevillano el que se puso en contacto con ella a través del teléfono: "Llevamos trabajando juntos más de 7 años y en nuestra exposición actual '30+9', ya tenemos dos prints de Salustiano", ha explicado Aurora, que añade que "mi relación con los artistas es espléndida, casi familiar, y pensaba que Asturias tenía que tener este 'print' de Salustiano".

"Él es uno de nuestros artistas, es reconocido a nivel nacional e internacional y tiene que estar aquí", zanja la galerista.





Los 200 'prints' aún se están confeccionando y aún no han llegado a Gijón: "Estarán aquí la semana que viene, pero ya se está vendiendo alguno; estamos recogiendo encargos de las personas a las que le gusta la obra de Salustiano para que, en el momento que los tengamos aquí, cada uno se lo lleva para su casa", ha contado Vigil-Escalera, que abunda en que "está generando muchísimo interés", con una veintena de ventas aproximadamente.

Polémica con el cartel

Y es que, en base a su experiencia, esta galerista con espacios expositivos en Gijón y Madrid, considera que "las obras que entrañan polémica, generan interés". Defiende, sin embargo, que la polémica, "aunque respetuosa, es injusta".

Presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024.Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla





"Cada persona puede tener su opinión propia, pero el Cristo resucitado no puede ser más bonito y, siendo el propio hijo de Salustiano, está hecho desde el máximo respeto", defiende Aurora Vigil-Escalera. Eso sí, entiende que "podría gustar más un Cristo crucificado doliente porque cada uno, dentro de los cristianos, tenemos nuestra idea", pero "lo que es indiscutible es que es una obra de arte espléndida".

En esa línea se pronunció Carlos Herrera, a finales de enero, tras la presentación del cartel. El director de Herrera en COPE aseguraba que "conozco la obra de Salustiano, no me importaría tener un par en mi casa, y como obra de arte, me parece muy estimable; pero el cartel es inadecuado: no anuncia lo que viene a anunciar".

Precio de cada 'obra gráfica original'

Aunque ha saltado a la fama por ser la imagen del cartel de la Semana Santa encargado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla para este 2024, la obra de Salustiano se titula 'Entre la multitud, estás solo tú'.

Los 'prints' que han salido a la venta en Vigil-Escalera tienen un formato de 112 centímetros de alto y 82 de ancho, están firmados por el artista y numerados con una tirada de 200 ejemplares y tienen un precio de 2.400 euros -más IVA- cada uno, con un cargo extra si el comprador quiere que la galería se encargue del marco.