"Juguemos todos con las mismas cartas": los hoteles de Gijón aplauden el coto a los pisos turísticos

"Era una medida que veníamos reclamando tiempo". La responsable de hotelería de la patronal turística OTEA en Gijón, Élida Suárez, valora en COPE la decisión del Ayuntamiento de suspender, temporalmente, la concesión de licencia a los pisos turísticos de la ciudad.

"Queremos jugar todos las mismas cartas, que todos cumplamos la normativa y que toda la actividad sea legal y controlada", ha asegurado Suárez, que denuncia la existencia de viviendas turísticas sin licencia en la ciudad. Los expertos estiman que son unas 600, que se suman a las 1.500 que operan con autorización y que han hecho que su oferta supere ya a la de los hoteles.

Según los últimos datos disponibles, al cierre de 2022, la oferta de plazas de los pisos turísticos y las viviendas vacacionales en Gijón supera a la de los hoteles, pensiones, hostales y apartamentos turísticos: 5.300 frente a 5.100.

Cimadevilla, el barrio más afectado

También los vecinos de Cimadevilla aplauden la decisión del Ayuntamiento. El mercado inmobiliario del barrio alto se encuentra "muy tensionado", según ha denunciado el portavoz de la asociación vecinal, Sergio Álvarez: "Era necesario frenar el auge de las VUT porque ya estábamos pagando las consecuencias, con vecinos que no renovaban sus contratos para dedicar los pisos al turismo".

"No puede quedar ahí -reclama Álvarez-, hay que perseguir todos los pisos ilegales, hay que desarrollar una ley en condiciones que limite la actividad, sobre todo en las zonas tensionadas, y hay que luchar por un turismo sostenible y no de masas, que genere empleo y que no sea estacional", ha dicho, en COPE, el portavoz de los vecinos de Cimadevilla.