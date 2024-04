Gijón gasta 1.000 euros al día en limpiar las deposiciones caninas: esta es la campaña para evitarlo

Gijón es una de las ciudades de España que tiene un mayor número de perros. El promedio de perro por persona es muy alto y eso ha llevado a la Concejalía de Medio Ambiente a lanzar una campaña para que los propietarios de mascotas sean respetuosos con la ordenanza que regula la recogida de excrementos y el tratamiento de las micciones de los canes.

Trabajo de recogida de excrementos

El problema surge cuando los ciudadanos no hacen lo que deben. Y en ese sentido hay cifras que aporta el departamento de la Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón que no dejan hueco a la duda. Según los datos que aporta el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, en Gijón "se recogen diariamente 227 excrementos al día. A lo largo del año, los operarios de limpieza EMULSA tienen que recoger de las calles casi 84.000 excrementos caninos. Esto tiene un coste anual para las arcas del Ayuntamiento de 360.000 euros, cifras que no son ni razonables ni aceptables" aclara el concejal.

La campaña "Así te vemos"

El objetivo de la campaña es recordar a los propietarios de perros la obligación que tienen de recoger las deposiciones de sus canes con una bolsa y arrojarla en las papeleras o los contenedores de basura no reciclable. La Ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía en el Concejo de Gijón marca una serie de obligaciones e impone una serie de sanciones, en el caso de atentar contra algún artículo de la Ordenanza. En el caso de no recoger las deposiciones fecales de los perros, la multa impuesta llega a los 500 euros.

Campaña "Así te vemos" para mejorar los datos de recogida de heces caninas en GijónCOPE Gijón





Más perros que niños

En enero de este año se han publicado unos datos en los que se concreta la cifra de perros que hay en Gijón. Exactamente, son 37.076 canes registrados y censados a través del chip obligatorio. Son 762 perros más, que niños habitan en el Concejo de Gijón. En el año 2022 la cifra era incluso más alta, con un censo de 38.675, de los cuales 1.280 era perros potencialmente peligrosos. Por esta presencia numerosa de perros en la ciudad, desde la Concejalía de Medio Ambiente se tiene un especial cuidado en dar buenos consejos a los propietarios de las mascotas para que haya una buena convivencia entre los ciudadanos que no tiene perro y los que sí lo tienen. La campaña "Así te vemos" busca que aquellos (pocos) que no recogen la caca de su perro, lo hagan- Y que el ciudadano tenga una buena percepción del propietario de mascotas caninas.