José Ángel Ziganda, técnico de la SD Huesca, ha hablado sobre sus sensaciones después de su regreso al Carlos Tartiere. "Me he sentido muy raro. Es como si nunca me hubiese ido. No me hacía a la idea”, ha dicho.

La victoria del Huesca sobre el Oviedo (0-1) deja en una situación muy delicada al entrenador carbayón, Jon Pérez Bolo. “El Oviedo tiene un buen entrenador. El año pasado también empezamos mal y mejoramos. Deseo mucha suerte al club porque mi etapa fue fantástica”, declaró.