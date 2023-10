Víctor Camarasa se sincera: "Hay un día en el que te das cuenta de que no puedes más"

Víctor Camarasa, jugador del Real Oviedo, ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación tras sus problemas de salud mental que le apartaron de la dinámica del equipo.

Estado actual. “Estoy bien. Ya ha pasado el tiempo que creíamos para pasar ese tiempo complicado. Sigo en proceso de recuperación pero me encuentro bien y esperemos que a mejor”.

Necesidad de parar. “Son muchas sensaciones. Impotencia, no saber que te pasa… Hubo un día, no ha sido cuestión de una semana, que no podía más. Lo más duro quizá es reconocerlo. Es una cosa que hoy en día no lo contamos tanto en este mundo. Y animo a todo el mundo a que lo haga. Es algo realmente importante. Es más que cualquier lesión”.

Camino recorrido. “Había pasado días que llegaba a casa y decía que no podía más, pero encontraba motivación. Fue un camino largo pero no llegué a pasar lo que pasé ahora. Antes no entendía como alguien con todo de cara pudiera sentirse así y entonces no me daba cuenta. En la lesión tuve días y al final salía. Pero ahora no podía”.

Ejemplo en torno a la salud mental. “Puede ser. Espero que sirva porque estoy seguro que le pasa a mucha gente. Estamos sometidos a presión, a nuestros problemas en el día a día. Estamos en un mundo complicado porque lo aislamos todo al fútbol y hay cosas mucho más importantes. No quiero decir que lo único en mi vida sea el fútbol, pero es un pilar muy importante. Sigo sin saber a qué acusar este proceso que he vivido, aún hablando con profesionales. Pasa y hay que saber diferenciar. Hasta cierto punto. Si afecta a la salud mental y hay que parar se para”.

Apoyo externo. “Me he sentido muy arropado por todo el mundo. Estoy muy agradecido al club, a mis compañeros, a la prensa que habéis respetado mi intimidad... a todo el mundo. Es de agradecer porque son momentos complicados. Me aislé de las redes sociales porque llegan comentarios buenos y malos. Hay que saber diferenciar, centrarte en tu familia y amigos y que te ayuden a superarlo”.

Trabajo durante la baja. “Recuerdo el primer día que hablé con el profesional con el que hablé y con el que voy a seguir trabajando. Le dije que no encontraba esa motivación, que no la veía. Y me dijo que tenía que aislarme de lo que es el fútbol. Yo lo aceptaba, pero tenía que encontrar esa motivación porque me encuentro bien jugando a fútbol. Me marché unos días con mi pareja y estuve entrenando, jugando a tenis… Gracias a eso volví poco a poco. Y cuando volví a Oviedo volví a hablar con el profesional y ya le dije que quería volver. Y me dijo que calma. Es un proceso que tengo que ir avanzando. Estoy bien, pero tengo que seguir trabajando”

Volver a disfrutar jugando. “Disfruto haciendo mi trabajo. Soy un afortunado. ¿Cómo voy a salir al campo y no disfrutar? Estoy encantado de poder salir cada día y seguir con esto”.

Estigmas en torno al futbolista. “Totalmente. Es un mundo en el que haces lo que te gusta. Tienes dinero, entrenas por la mañana, tienes tiempo libre… La gente a lo mejor no lo entiende, pero no les culpo. Igual yo pensaría igual si no estuviera aquí. Somos personas y también tenemos nuestros problemas”.

Redes sociales. “Es algo que he hablado mucho y no me afecta lo que hablé la gente de mí, ya sea para bien o para mal. Yo sé cuando hago un mal partido o uno bueno. El día que empatamos contra el Racing de Ferrol metí gol y no estaba contento. Y me decían que lo estuviera. Yo sé cuándo lo he hecho bien o mal. Es bueno que estén ahí porque te acercas a la gente. Pero las opiniones de la gente no me afectan. Me afecta lo que yo pienso de mí mismo”.

Aguantar las críticas. “Diría que no hay que aguantar tanto. No por ser futbolista y tener una vida idónea no puedes tener problemas. Tienes que saber parar, permitirte estar mal como puede estar cualquier persona. Cuando ves que no, parar, buscar ayuda. Eso me ha ayudado muchísimo. Ayer o antes de ayer me dieron “el alta” pero voy a seguir trabajando con esa persona porque es algo importante”.

Aislado. “Lo que más me ha ayudado fue aislarme completamente. No sé si ha sido el tema de estar fuera por lesión, acabar bien la temporada pasada… aislarme totalmente fue lo que más me ha ayudado. Me fui unos días con mi pareja, hablar con el psiquiatra… Creo que es lo que más me ha ayudado”.

Cambio de Cervera a Carrión. “El míster cuando llegué hablé con él. Es muy abierto, me dio su confianza, no me metió ninguna prisa. Me ha ayudado. Si hubiera estado Cervera hubiera sido similar. También me mandaron mensajes antes de parar”.





Centro del campo. “Es la hostia. Tenemos jugadores de gran nivel. Da gusto jugar y entrenar con toda la plantilla, pero el centro del campo ahí está. Estoy contento y tocará esperar mi oportunidad y ya está".

Aprendizaje tras la baja. "Uno de los principales problemas ha sido la autoexigencia. Sé cuando lo hago bien y cuando lo hago mal. Le estaba dando más importancia a lo negativo que a lo positivo. Hay veces que por situaciones y momentos no puedes más por la dinámica del equipo, por el modelo de juego, por cosas externas... Es algo que me afectó mucho porque tenía confianza en mí y la perdí".

Regreso a El Requexón. “Tenía un poco de miedo antes de ese día. Las preguntas… Prefería que nadie hubiera sabido que lo he pasado y no tener que dar explicaciones. Llegué y los compañeros ya sabían cómo estaba. Fue muy bien, me sentí muy cómodo. Fue genial volver a entrenar con el grupo. Me lo han puesto muy fácil. Quería jugar el miércoles pero no me dejaron ir convocado. Es un proceso y no hay que ir con prisa”.

El equipo desde fuera. “Leganés y el último partido los viví con mucha ilusión. Tenemos otro modelo de juego que me viene mejor, tenemos jugadores para hacer este tipo de juego. Muy a gusto tanto entrenando como cuando salí a jugar. La bienvenida del Tartiere me emociono mucho. Con ganas de más”.