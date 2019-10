El Sporting agrava su crisis deportiva al sufrir la cuarta derrota de la temporada (la primera en El Molinón). El Alcorcón destrozó a los rojiblancos en la primera parte. La debacle llega tras las diferentes entrevistas a Miguel Torrecilla durante la última semana. El director deportivo fue categórico sobre la continuidad de José Alberto López, al que confirmó en el puesto con palabras de apoyo y la convicción de que es el entrenador idóneo para este proyecto.

Al acabar el partido en El Molinón, COPE Asturias preguntó en directo a Torrecilla sobre su postura acerca de la continuidad de José Alberto. "No, no voy a hacer declaraciones", contestó el máximo responsable deportivo del Sporting, que no quiso responder las preguntas de los periodistas.

Torrecilla vio el partido desde su ubicación habitual en el palco. En El Molinón no estuvo presente el presidente, Javier Fernández.