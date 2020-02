"Parece que, en una temporada tan mala, apenas se puede decir algo positivo del Sporting. Pero si el domingo el equipo hizo un muy buen partido, hay que decirlo. Es cierto que el colista fue un equipo muy débil, pero el contexto de la jornada era durísimo para el Sporting y salió reforzado". El periodista Carlos Llamas analiza de esta forma la reacción del conjunto de Djukic en Santander.

Para Llamas, "el Sporting con Djukic había mejorado en las últimas semanas, algo diferente se veía, más llegadas, más circulación con el balón, pero con los marcadores y la clasificación era difícil defender esa mejoría".

"Al entrenador le salió todo bien en Santander. Lo de Molinero, lo de Murilo, la entrada de Javi Fuego... Decisiones que el periodismo y la grada suelen cuestionar. En este caso, resultaron ser un acierto", asegura el periodista de Deportes COPE Asturias. Con el Sporting a cinco puntos del 'play off', opina: "Veo muy difícil que este equipo gane tantos partidos como para pelear el sexto puesto. Acabará en la zona media, sin complicaciones por abajo. Tal y como ha ido la temporada, que está siendo nefasta, sería el mal menor".

Carlos Llamas también valora las palabras de Javi Fuego en las redes sociales, donde habló de las dificultades de esta temporada y agradeció el apoyo de la afición en El Sardinero. "Javi Fuego simboliza lo duro que está siendo el año para el Sporting. Vino con toda la ilusión, hizo casi de portavoz al inicio y las expectativas no se están cumpliendo. Hace tiempo que no le escuchamos. Nos consta que lo está pasando mal. Por mucho que se diga y se comente en este tipo de situaciones, la plantilla intenta darlo todo, no es un problema de actitud".

Sobre Murilo de Souza, apunta: "Puede que el Sporting tenga por fin un extremo. Ha habido que esperar, pero en muy pocos minutos ya ha ofrecido cosas diferentes e interesantes. Su fichaje provocó críticas, porque en momentos así se tiende a ver todo mal... De momento, Murilo mejora a su competencia en las bandas".

Por último, el análisis se centra en la afición del Sporting. "Es de destacar su apoyo en las malas. Había gente del Sporting por todas las gradas de El Sardinero. Y la mayoría de la afición estuvo muy bien silenciando y llevando la contraria a los ultras cuando estos quisieron montar el numerito habitual", destaca.