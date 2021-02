ESCUCHA LA ENTREVISTA A JAVIER ROSAS EN DCA.

A la familia de Guille Rosas no le sorprende la personalidad que está mostrando el joven lateral del Sporting con apenas un puñado de partidos en LaLiga. “En casa sabemos lo constante y trabajador que es; no me sorprende tanto porque sé cómo trabaja y cómo hace las cosas. A la gente que sigue al filial habitualmente no le extraña tanto. También tiene una gran capacidad de adaptación. Por eso no me sorprende su rendimiento en una nueva categoría”, sintetiza Javier Rosas, el padre de Guille.

Renovado hasta el año 2025, el canterano ha irrumpido con fuerza en la banda derecha de El Molinón. Su asistencia a Djuka, en el 1-0 contra el Málaga, fue una nueva muestra. “Estamos muy contentos. Somos sportinguistas desde siempre, y estamos encantados de ver cómo está el equipo, cómo están los chicos y ver a Guille haciéndolo bien”, destaca Javier en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Guille Rosas muestra un sobresaliente nivel con apenas unas contadas participaciones en el filial de Segunda B. “Él siempre fue así, no le importa estar jugando con sus amigos o en juveniles o donde sea. Siempre lo va a dar todo, siempre ha entrenado muy bien, ha sido un trabajador constante. Desde pequeño ha sido muy competitivo, siempre ha querido ganar, en el parque con los amigos o en El Molinón. Es un competidor nato. Siempre lo dio todo por este sueño que está viviendo. Está mostrando una gran madurez y mucho saber estar”.

“Guille está logrando las metas que se propuso desde pequeño. Estamos encantados de que defienda el escudo del equipo de su vida. Si al equipo le va bien, a él tambien le va a ir bien. Tenemos un sueño todos los sportinguistas, una ilusión grande. Sus compañeros, a los que conozco, también son muy competitivos. Soñar es gratis. Me encantaría que todo llegara a buen puerto con chicos de la casa que se lo merecen”, desea Javier Rosas en DCA.