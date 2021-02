De Shakespeare al Sporting "con un pelín de humor"

Maxi Rodríguez es capaz de vincular dos mundos aparentemente tan distantes como teatro y fútbol en su último libro. El Sporting ya cuenta con su primer 'hooligan ilustrado' en Libros del K.O. gracias al dramaturgo asturiano. A través de sus recuerdos, vinculados con el conjunto rojiblanco, combina dos realidades tan antagónicas. La vida del autor es su nexo de unión. "Es una semblanza personal sobre el fútbol, cómo entra en mi vida.En mi caso se da la circunstancia de que pertenecía a dos mundos antagónicos. De crío hacía teatro y jugaba al fútbol. Quedaba raro salir del vestuario e irme a clases de ballet o a ensayar y también resultaba chocante entrar en un local de ensayo preguntando cómo quedó el Sporting", explica en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Con su habitual toque irónico, divertido, Maxi Rodríguez plasma así sus vivencias en este libro que se puede adquirir desde el lunes. "A mí me salen las cosas así, con un pelín de humor", apunta. Las primeras reacciones están siendo positivas, explica. "Tengo el 'feedback' de que la gente se está riendo, se está divirtiendo con el libro y se siente identificada. Me apetecía trasladar el criterio de un hincha peatonal, que sufre con el Sporting, pero tratando que no le amargue mucho la vida".

En esta obra, el dramaturgo repasa numerosas anécdotas. "Por circunstancias, compartí un cortometraje con Quini, estuve en Cope, gracias a Edu González, con Preciado, en varias tertulias. Empiezas a tirar del hilo y son muchos años de grada y de vinculación sentimental con este club", admite. Y es que el fútbol siempre ha estado presente a lo largo de toda su trayectoria escénica. "Yo empecé haciendo de árbitro, que no sé por qué, siempre me daban papeles de árbitro... el fútbol entró y salió de mi vida como algo recurrente. El fútbol es un elemento lúdico, despojándome de fundamentalismos y de odios hacia otros equipos. Estoy en contra de eso. Ha de ser algo divertido, que bastante chunga está la vida para andar con odios marcianos", apunta.

Maxi Rodríguez reconoce estar disfrutando con la buena marcha del Sporting esta temporada. "Con el regreso a los críos de la cantera, que debe ser la esencia, con la suerte de que Djuka las está enchufando... hay un buen entrenador, está urdiendo un equipo muy sólido. Las perspectivas, de momento, no pintan mal", concluye.