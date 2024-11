Santi Cazorla, mucho más que un futbolosta para el Oviedo. "El club me pidió ayuda para fichar a Calleja y Portillo... y estoy para ayudar donde sea"

Santi Cazorla recogió su premio a Jugador Cinco Estrellas del Real Oviedo. El capitán azul ya suma más minutos en la presente campaña que en le pasada y está demostrando ser el líder dentro y fuera del terreno de juego.

Posición de ascenso directo. "Es bonito verse arriba. No hemos hecho nada, pero significa que estamos haciendo las cosas bien. Hay que tener humildad y saber que queda mucho por hacer. Pies en el suelo y mejorar, en especial, fuera de casa".

Zaragoza. "Cuando llegué a casa me puse a ver el Zaragoza. Me gusta ver lo que van haciendo los rivales".

Ganar. "Ya lo decía Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar. Cuando coges una dinámica buena tienes que estirarla todo lo que puedas. En estas dinámicas es más fácil encontrar nuestro buen nivel. Hay que mentalizarse para ganar cuantos más partidos, mejor".

Solvencia en el Tartiere. "Cuando tienes a tu gente de cara es más fácil sobreponerte en los momentos complicados de un partido. En nuestra casa somos muy fuertes y hay que mantenerlo el resto de la temporada. Nos falta ese paso fuera de casa".

Más minutos que la temporada pasada. "Era un objetivo que me marcaba la pasada temporada. Los problemas de pubis me dieron problemas y rompí el sóleo dos veces. Ahora estoy manejando mucho mejor las cargas entre semana. Ojalá me pueda mantener así todo el año porque es el objetivo personal que tengo todo el año".

Jugar en el Tartiere y que la afición corre tu nombre. "Me siento el más privilegiado. Estoy viviendo un sueño demasiado bonito. Para mí jugar en el Tartiere es un regalo. Los días previos me mentalizo de que voy a jugar en mi casa, con mi gente. Es imposible devolverles el cariño que me dan. Amo este club como lo ama la afición. El gol se me está resistiendo (risas), pero lo importante es que el equipo esté arriba".

Portillo. "Le veo feliz. Me puse en contacto con él para ver si le gustaría venir al club. Le veo adaptado para los pocos días que lleva y nos va a aportar mucho. Tiene mucha calidad y conoce bien la categoría. Va a ser muy importante".

Bajas en defensa. "Con la baja de Dani Calvo. Vuelve Costas, vuelve Rahim, tenemos a Lucas, Oier, Jaime que está haciendo muy buenos partidos... Espero que vuelvan pronto".

Director deportivo más allá de futbolista. "Es para lo que he venido y estoy para eso, para ayudar en todos los ámbitos que pueda. Cuando se buscaba entrenador me pidieron opinión con Calleja. También con Portillo. Me piden opinión que haga algo para convencer a esa gente de venir al Oviedo. Estoy abierto a ayudar en todo lo que pueda".

Palco de Honor. "Fue una sorpresa, no sabía nada. Se lo agradecí a Martín al término de la Junta y llamé a Jesús para agradecérselo. Es muy bonito para mí que un pedacito del estadio lleve mi nombre".