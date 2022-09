Santamaría en #DCA: "El club y los jugadores necesitamos jugar en categoría superior"

El Sporting B ya ha arrancado la temporada, con la mirada ambiciosa desde el primer día. El técnico puso el listón alto nada más llegar, marcando el objetivo en el primer puesto del grupo, y los jugadores han recogido el guante. Eso explica Álvaro Santamaría en Deportes COPE Asturias, en la que busca que sea la temporada de su confirmación.

Y es que sobre ese objetivo marcado, el delantero, que viene de marcar un doblete en el último partido, afirma que es el camino a seguir: "Dani Mori llegó con las ideas muy claras, el primer día ya dijo que quería quedar campeón. Sabiendo el club en el que estamos, lo del año pasado no puede volver a pasar. Necesitamos jugar en categoría superior para nuestro crecimiento y para crecimiento del club. El club ya nos habían transmitido que necesitábamos el ascenso y el míster nos dijo que quería quedar campeón y aceptamos el reto. No es presión añadida, porque ya lo sabemos desde el primer día".

La línea de fichajes ha traído algún jugador foráneo, en busca de dar el paso adelante en lo físico, como Damián Cáceres o Jonathan Varane: "Se nota que jugaron en categorías superiores. Varane físicamente es bastante potente. En partidos fuera de casa, que se complicaban un poco más el año pasado, ese físico y esa experiencia aunque sean jóvenes, yo creo que nos va a ayudar".

En el aspecto personal, esta es su tercera temporada en el filial, con 20 años de edad y habiendo debutado ya con el primer equipo. Espera que sea la temporada de dar un golpe sobre la mesa: "Es la temporada de reivindicarse. De hacer el mejor año posible, tanto para mí como para el equipo. Meter los máximos goles para ayudar al equipo y si algún día tengo la oportunidad arriba intentar aprovecharla como la intenté aprovechar la vez que la tuve y ver si hay opción de quedarse o de mejorar para mí personalmente. Explotar y que pase lo que tenga que pasar. Que lo haya dejado todo y que las decisiones que tome no sean porque no he dado todo de mí".

Con la posibilidad de llegar al primer equipo en la cabeza: "Lo tengo en mente, y viendo como se está trabajando con gente de la cantera que está asentada ahí, yo en la cabeza tengo ese pensamiento. Y mi intención es esa. Si no confían en mí, que no sea por no dejarlo todo. El sueño está ahí".